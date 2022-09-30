吉利汽車母公司入股 英國跑車品牌 Aston Martin

吉利汽車(00175) 母企吉利控股宣布，已完成收購英國超跑品牌Aston Martin Lagonda 7.6％股權。吉利控股行政總裁李東輝表示，很高興正式成為Aston Martin的投資者。吉利控股在支持入股企業轉型方面擁有豐富經驗，且在超級電動和智能網聯領域具有深厚技術積累，這將助力Aston Martin在未來取得更大成功。期待與Aston Martin共同探討協同合作機會，Aston Martin將繼續堅持其發展戰略，致力於實現長期可持續增長，提升盈利能力。吉利汽車周五收報10.82元，下跌1.2%。

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另外，吉利控股旗下吉利新能源商用車公司，日前亦斥1億人幣成立湖南遠程新能源商用車公司。天眼查顯示，9月２７日，湖南遠程新能源商用車有限公司成立，法定代表人為范現軍，註冊資本1億人民幣，經營範圍包括道路機動車輛生產；汽車零部件及配件製造；汽車零配件零售；新能源汽車整車銷售；新能源汽車電附件銷售等。股東信息顯示，該公司由浙江吉利新能源商用車集團有限公司全資持股。

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