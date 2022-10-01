庫存水準暴增44%% Nike業績後大跌14%

Nike周五（9月30日） 公布 2023會計年度第一季 (8 月 31 日止) 財報，季內收入按年增4%至127億美元，淨利年減 22% 至 15 億美元，第 1 季毛利率從去年的 45.3% 降至 44.3%，庫存水準比去年同期暴增 44%，達到97億美元，當中北美市場庫存飈升65%。

管理層表示，高庫存水位有一部分被強勁的消費者需求抵銷，但供應鏈問題還在持續。Nike CEO Matt Friend 表示正在採取果斷行動，出清庫存。

同時，Nike預測2023全年度的毛利率將下滑200至250個點子。

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Nike在最大的北美市場第 1 季銷售年增13%至 55 億美元，但在大中華市場上，Nike 收入按年跌16%至17億美元，公司指主要受累於內地疫情封控措施影響。

業績差勁，Nike周五大跌14.33%，收報83.12美元，亦拖累其他鞋業股，斯凱奇（SKX）跌6.98%，Deckers Outdoor（DECK）跌3.25%。

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編輯：黃銳