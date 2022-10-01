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傳中國金融監管機構要求 國有銀行需為房地產提供6,000億融資

股樓投資 06:19 2022/10/01

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彭博周五（9月30 日）引知情人士消息報導，中國金融監管機構要求中國六大國有銀行在今年最後四個月，要向房地產業提供最少6000億元人民幣的支持，以應對內房流動性危機。

據悉，中國人民銀行，與中國銀行保險監督管理委員會要求包括中國工商銀行與中國建設銀行在內的六大銀行，各提供至少1,000億元人民幣的融資援助，包括提供按揭、向發展商提供貸款，購入債券等。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

近日內地連番出招穩樓市，人民銀行周五調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年或以下和5年以上分別調整為2.6%和3.1%；第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變。

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編輯：黃銳

 

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