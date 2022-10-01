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【美股戰報】再穿6月低位 標準500指數9月下挫9.3%

股樓投資 06:11 2022/10/01

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9月可謂「股災月」受到 8 月核心消費者支出（PCE）物價指數增幅加速，恐引起聯儲局大幅升息的擔憂，美股三大股指集體低收，道指收跌約495點；納指周五（9月30日）收跌1.51%，本月累跌超10%；標準500指數跌1.51%，9月大跌9.34%，報3585.62點創2020年3月以來最大單月跌幅，兼穿今年6月的低位。

個股方面，NIKE受業績差勁拖累，大跌12.81%，收報83.12美元，而權重股APPLE連日表現不佳，周五再跌3%，收報138.2美元，今年以來已跌24%。

周五公布的剔除食品與能源價格的8 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數按年增4.9%，高於市場預期的 4.7%，為今年 4 月以來最大升幅，按月則增 0.6%，也高於預期的 0.5%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

在通脹陰霾下，加息步伐急進，今年以來股滙債皆跌，而聯儲局「二把手」布蘭納德（Lael Brainard）周五（30 日）表示，央行為替通脹降溫，需要在一段時間內把利率維持在高處，而且必須避免過早降息。

【延伸閱讀】【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制【下一頁

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編輯：黃銳

 

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