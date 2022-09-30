【東風 489】 傳東風為旗下電動車品牌嵐風科技 尋求融資約50億元人民幣

據外媒引述消息人士報道，東風集團（00489）考慮在新的融資中，為旗下高檔電動車品牌嵐圖科技（Voyah Automotive Technology）集資約50億元（人民幣，下同），而東風冀為嵐圖尋求逾200億元的估值。東風股價今日（30日）再跌至52周低位，最多跌3.5%，低見4.16元，收報4.2元，仍跌2.6%。

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報道又指，東風正與一間顧問合作，尋找潛在投資者，其中包括中國銀行（03988）的投資子公司和國有企業中國誠通控股集團。報道引述知情人士指，東風與投資者的探討仍在進行中，有關子公司的估值和擬議的融資規模等細節仍可能有變。

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記者：郭秀慧