【內房危機】碧桂園中海外彈半成　人行下調首套個人住房公積金貸款利率　財政部給換房者提供退稅優惠

▲ 黃金周前連推撑樓市措施 人行下調首套個人住房公積金貸款利率 財政部給換房者提供退稅優惠

內地黃金周假期前，接連推出撑樓市措施，有望刺激黃金周樓市市道。中國人民銀行宣布，決定自10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年或以下和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。

內房股今日走高，碧桂園 （02007） 、潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 均升4.5%至7%；旭輝 （00884） 升一成，新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 、合景泰富 （01813） 等升6至8%。

至於物管股同樣跟升，碧桂園服務 （06098） 升12%，融創服務 （01516） 、世茂服務 （00873） 、雅生活 （03319） 升6%等以上。

人行又指，第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年或以下和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。

如以公積金貸款100萬元人民幣，貸款30年、按等額本息還款方式計算，累積30年月供減少2.95萬元人民幣。

此外，中國財政部發布支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告，自10月1日至2023年底，對出售自有住房並在現住房出售後一年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

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編輯：袁諾曦