【玩樂好去處】昂坪360舉辦「歲月文具巡禮」　 首度聯乘日本Fueki漿糊仔 巨型經典文具打卡位逐個捉

一個童年時您喜愛的筆盒，取出細看，所有校園生活的回憶，如泉湧出，是回味人生時開心的片段。於10月14日至11月20日，昂坪360特意呈獻「360歲月文具巡禮」，首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，同時將別具本地情懷的懷舊文具，鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化模樣於市集圓形廣場前展示，讓大家拍照打卡重回那些年。

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昂坪360今個秋日首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，並將其化身成逾4米高的巨型扭蛋機，置身市集圓形廣場中央與大家見面，打卡之餘又可以扭出迷你童趣文具。昂坪360更別出心裁地以多個與昂坪及大嶼山有關的英文字母獨家復刻設計出七、八十年代盛極一時的「懷舊英文字母擦膠」，別具本地情懷；圓形廣場亦設有由巨大化沙膠製成的搖搖板裝置，供賓客拍照打卡。

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昂坪360與香港資深玩具收藏家莊慶輝攜手呈獻「文具時光走廊」，展出多件五十至七十年代經典書簿及文具，包括鉛筆刨、鉛筆、擦紙膠、間尺、書本、練字簿等，當中包括多款保存良好及絕版珍藏， 讓賓客一同見證時代的集體回憶。

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家長於周末期間可帶子女到昂坪360大玩「和諧粉彩工作坊」，由專業導師即場指導，讓小朋友透過手指及簡單工具發揮無限想像和創意，將乾粉彩的粉末於畫紙上建構出獨一無二的小小世界。

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責任編輯：陳詠妍