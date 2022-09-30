【滙豐 5】 傳滙豐為降低成本及節省能源 考慮將全球總部遷出英國金絲雀碼頭大樓 或縮減該辦公面積25%

據外電報道，滙豐控股（00005）正考慮遷離位於英國倫敦的金絲雀碼頭全球總部大樓。報道指，滙豐將於金絲雀碼頭中樓高45層的8 Canada Square的租約2027年到期前，對「倫敦未來最佳位置」進行審查，希望能降低成本及節省能源，以及創造更具彈性的工作空間，因此考慮縮減位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部辦公室面積25%，甚至租約到期時遷離該處。報道又指，滙豐會將其環球總部保留在倫敦。

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滙豐早前已將倫敦梅費爾（Mayfair）Park Street辦公室的員工，整合至金絲雀碼頭大樓，並對其幾層樓進行了現代化改造，以提供更靈活的工作空間。集團目前計劃進一步調動部份團隊的位置，從而令辦公室佔用空間縮減四分一。

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據資料顯示，匯豐在2002年搬入8 Canada Square，並作為全球總部大樓，但僅以合約形式承租。8 Canada Square為倫敦知名摩天大樓之一，原由金絲雀碼頭集團所有，其後卡塔爾主權財富基金於2014年以約11億英鎊作出收購。

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記者：郭秀慧