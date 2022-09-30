【新股IPO】飛天雲動6610招股第二日暫借出3億孖展額　相當於超額認購2.9倍

內地AR/VR服務商飛天雲動（新上市編號：06610）自周四（29日）起招股，踏入招股第二日，暫時綜合多間券商數據顯示，錄得借出約3億元孖展，若以公開發售集資7819萬元計算，相當於超額認購2.9倍。

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飛天雲動將於下周五（10月7日）截飛，公司於全球發售2.715億股，當中10%為本地公開發售，90%為國際配售部分，另設最多15%超額配售權。招股價介乎2.21至2.88元，以每手1000股計，一手入場費為2909.02元；10月18日掛牌，獨家保薦人為申萬宏源。

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是次上次，飛天雲動引入了5名基石投資者，包括安吉國融、商湯（00020）、捷利交易寶（08017）等，合共認購近2億元可供認購的發售股份。



此外，集資所得約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品；約25%用於提升銷售及營銷能力；約15%用於合併、收購及戰略投資；約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台；剩餘10%為營運資金及一般公司用途。

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記者：張以正