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【新股IPO】本港第三季27隻新股上市集資66億美元 是上半年總集資額2倍

股樓投資 21:04 2022/09/30

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畢馬威中國發表《中國內地和香港IPO市場2022年前三季度回顧》，指今年首9個月美國及香港的集資額按年分別下跌94%及76%；而第三季本港的IPO活動則有所上升，共有27個IPO項目，共集資66億美元，為上半年總集資額逾兩倍；此外，香港第三季錄得兩個大規模的上市項目，每個項目集資額均超過100億元。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股 一手入場費約3232元【見下頁】

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愈來愈多中概股回流本港上市，該行亦指本年度中概股回歸上市仍然是香港資本市場的重點之一，今年首三季已有8家在美國掛牌的內地企業來港上市，總括這8家中概股目前市值共達逾4700億元，佔年初至今IPO企業的總市值逾30%。此外，香港的特殊目的收購公司(SPAC)上市機制今年平穩起步，目前共有14家SPAC已提交上市申請，當中4家已成功上市。

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記者：張以正

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