【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降

近日美股大跌，調查公司Vanda Research專家表示，若蘋果（美：AAPL）、特斯拉（美：TSLA）股價也開始大幅下跌，散戶有可能投降。

根據Vanda Research數據可見，蘋果與特斯拉對散戶的投資組合表現變得越發重要，該機構估計，蘋果與特斯拉佔散戶投資組合的34%，故兩者的任何跌勢都可能引發散戶新一波的大量拋售潮。

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另外，根據Google的搜尋趨勢數據可見，散戶投資者對股市的興趣已減退，已經降至 2020 年 2 月的水平。DataTrek Research創辦人Nicholas Colas稱，關鍵字搜尋為觀察散戶興趣的可靠指標，可從而判斷誰真正在帶動市場。

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責任編輯：何珊如