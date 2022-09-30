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【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降

環球政經 20:42 2022/09/30

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近日美股大跌，調查公司Vanda Research專家表示，若蘋果（美：AAPL）、特斯拉（美：TSLA）股價也開始大幅下跌，散戶有可能投降。

根據Vanda Research數據可見，蘋果與特斯拉對散戶的投資組合表現變得越發重要，該機構估計，蘋果與特斯拉佔散戶投資組合的34%，故兩者的任何跌勢都可能引發散戶新一波的大量拋售潮。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

另外，根據Google的搜尋趨勢數據可見，散戶投資者對股市的興趣已減退，已經降至 2020 年 2 月的水平。DataTrek Research創辦人Nicholas Colas稱，關鍵字搜尋為觀察散戶興趣的可靠指標，可從而判斷誰真正在帶動市場。

【延伸閱讀】【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制【下一頁

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責任編輯：何珊如

 

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