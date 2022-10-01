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【0+3報復式旅遊】 WiFi蛋預約急增5倍　目標農曆新年檔期恢復疫前水平

商業 15:00 2022/10/01

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「爽Wifi」在疫情爆發前，有6成客源是訪港旅客。（資料圖片）

自港府公布0+3的新措施後，不少港人亦正積極規劃旅遊。外遊除了需要行李箱外，有人租用Pocket WiFi蛋。有供應商表示，近期查詢急增最多5倍。

【0+3報復式旅遊】行李箱訂單爆升超過兩倍　月內賣過千個

「爽Wifi」財務總監林先生接受本報訪問時表示，近期查詢急增4至5倍。他續稱：「在放寬至0+3前，大多顧客都是以出差為主，而且租用一整個月。」早前每日僅得1至2宗訂單，現時則有15至16宗訂單，大部分的租用期的3至5天，前往日本、泰國及南韓等地。

不過，他坦言疫情期間，生意直線下跌至「近乎零」。故即使現時生意急速反彈，亦只及疫前生意高峰的1成；在2019年期間，該企單日有超過200宗訂單。林預計在年尾聖誕前，航班及人手將會逐漸增加，生意額將會進一步上升。他冀農曆新年檔期或半年內，生意可重上疫情前6至7成水平。

林先生續指，香港若放寬至「0+0」，有望吸引旅客來港，對其生意亦尤其重要。他解釋在疫情爆發前，有6成客源是訪港旅客，大多在旅遊預訂平台Klook、KKday租借其WiFi蛋。而且若台灣亦開放讓觀光旅客免隔離入境，相信對生意幫助會有更大幫助。

旅遊電子商務平台Klook亦指，港人外遊意欲持續增加，料11至12月期間預訂量將創最高增幅。當中以熱門旅遊勝地如日本、台灣、韓國、泰國等地的主題樂園門票，交通票券如JR Pass及租車服務等尤其受歡迎。

【香港經濟】內外夾擊本港零售　商戶憂旅客、本地客雙失

【日本旅行】遊日必備翻譯工具　手機影相、語音即時翻譯App推薦

記者：葉泳珊

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