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【0+3報復式旅遊】行李箱訂單爆升超過兩倍　月內賣過千個

商業 11:00 2022/10/01

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行李箱零售商Suitcase Club透露，港府宣布「0+3」後，9月份創下最佳的單月銷售額。（梁偉榮攝）

隨著香港實施0+3的入境政策，加上日本等多個國家放寬自由行入境，預計港人將會「報復式外遊」，帶旺各類旅遊用品的生意。有相關商戶透露近期生意激增5倍，期待本港盡快實施「0+0」。

【香港經濟】內外夾擊本港零售　商戶憂旅客、本地客雙失

行李箱零售商Suitcase Club透露，自8月開始不少亞洲國家已陸續放寬旅客入境政策，帶動生意額上升50%。該企創辦人Andy續指，港府宣布「0+3」後，9月份創下最佳的單月銷售額。每日訂單比放寬入境政策前急增超過2倍，月內售出過千個行李箱。

Andy又指，早前本港出現移民潮及海外讀書高峰期，顧客主要是購買28寸行李箱。但隨著放寬至0+3後，顧客則主要是購買中型24寸行李箱，用於3至5天的行程。

雖然過往3年港人的行李箱應損耗不多，何以甫開關便有如此龐大的需求增長？Andy解釋，港人對旅行箱需求與其他地區顧客不同，因港人會把行李箱當作日常儲物使用，加上現時銷售類似「速食時裝」的模式，顧客不再追求特別耐用至使用長達10年的款式。尤其現時機票價格昂貴，客人更特別著重行李箱的物料是否夠輕，以用盡寄艙行李的限額。

Andy預計疫後的「報復式旅遊」將會為下半年銷售再帶來2至3倍增長，升勢更會持續至明年暑假。該店期待香港公布0+0全面撤銷入境限制後，將更吸引海外旅客訪港，可令生意額再次倍升。Andy續指，雖然平時客群主要是本地顧客，但疫情前亦有部分客源是海外旅客。

【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊

【0+3】港人訪日需求冠絕全球　福岡搜尋量爆升12.5倍（附排行榜）

記者：葉泳珊

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