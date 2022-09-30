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【英國經濟】英國第二季GDP意外增0.2%　避免陷技術性衰退

環球政經 20:30 2022/09/30

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英國國家統計署（ONS）周五（30日）公布，第二季國內生產總值（GDP）終值按季增長0.2%，較市場原本估計收縮0.1%好，暫時避免陷入技術性衰退；按年增長4.4%，同樣好過預期的2.9%。

經常帳戶赤字也有所改善，上季英國經常帳赤字338億英鎊，按季減少79億英鎊，亦低過估算的438億英鎊，主要是能源公司面對價格急升，在海外賺取的利潤較預期多。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

ONS下調對英國經濟疫後復甦預測，估計實際GDP與2019年第四季疫情前低0.2%，低於此前估計的0.6%。這反映出疫情對經濟打擊比最初想像中大。

【延伸閱讀】【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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