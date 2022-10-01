▲ 【解碼｜內房】法外貿：中國內房危機非「雷曼時刻」 更似日本8、90年代地產泡沫

內房企業債務問題尾大不掉，法國外貿銀行研究報告指，內地樓市蕭條進入第二個年頭，不少人憂慮中國恒大 （03333） 債務爆煲或成中國「雷曼時刻」，但該行認為，美國次按危機背後源於儲蓄率低、家庭負債高，與內地樓市所處的背景正好相反，形勢反而更像日本上世紀8、90年代經歷。法外貿強調，歷史軌跡難以完全一致，中國經濟增幅仍勝當年日本，讓當局有更多政策空間，但若無法妥善執行，將波及銀行業以至世界經濟。

法外貿銀行指出，目前中國經濟軌跡與80年代日本更為相似，皆因兩地都經歷居民可支配收入快速上升、年輕一代人口增加，家庭的高額儲蓄泡流向金融企業、政府等，而且兩國國民都長久相信「土地神話」－樓市只升不跌。

日本「土地神話」失靈後 央行、政策延遲反應

從宏觀經濟角度看，80年代上半葉由於日圓走弱，日本的經常賬戶盈餘達到了GDP的3%以上，美日貿易失衡下，美國與日本在牛肉、橙子、半導體和汽車的雙邊貿易談判，基本限制日本半導體產業的發展，而1985年五大工業國達成《廣場協議》，令日圓兌美元大幅升值。

日圓在1985年至87年間大幅升值，連同當地期內減息一半，日本商業投資飆升，股市和房地產市場價格在4年內翻了3倍。與此同時，由於大型製造企業逐漸轉向從金融市場籌集資金、減少貸款，銀行積極地擴大對房地產和建築業的貸款規模，抵押物則是土地。

事後看來，日本資產市場過熱下，日本央行在1989年才開始收緊利率政策，難以控制當時資產價格泡沫，到同年12月日經指數高位回落38%，央行1991年才首次減息，但股樓大跌已傷及銀行貸款質素。

90年代前半期泡沫破裂時，日本銀行反應也很慢。憑藉對「土地神話」的信心，他們預計土地價格下跌只是暫時的。換言之，由於預期土地價格最終會回升，銀行並未準備充足的撥備，而且也沒有核銷不良貸款（NPLs）。

隨時間推進，日本銀行不良貸款大增，1997年終有大型銀行、保險公司破產，當地在2002年才完成整個《金融再生計劃》，建立處置銀行清盤、處置不良貸款的法律框架，以「客觀」法律取代「護航制」，令銀行可重新評估信貸價值、核銷不良貸款方面取得重要進展，但距離泡沫經濟破裂、企業破產激增已經過去了近十年。

及至2000年代，日本終基本解決過度債務問題，但日企競爭力已大打折扣，銀行謹慎貸款、企業以裁員和削開支來清理資產負債表，而亞洲新興企業科技升級，日本製造商面臨著激烈的市場競爭，長期陷入經濟停滯、低通脹的狀態。直到如今，日本主要城市平均房地產價格仍未回到1985年。

中國相似軌跡，不同特點？

法外貿銀行指出，中國在過去十年裡也從經濟高速增長轉向放緩，國內外經濟環境在疫情間也發生了顯著變化，但分析外部壓力、經常帳盈餘、房市泡沫下，該行認為，中日之間存在一些關鍵差異，最突出的一點是中國經濟表現的波動性相較於日本來說更小。

在外部壓力中，中美2018年陷貿易戰，與日本1980年代經歷相似，但中國未如當時日本接受《廣場協議》，在匯率和貨幣政策有更自主權。另外，雖然中美2019年達成初步協議，中國承諾進口更多美國商品，但疫情令中國購買力下跌，2018年至21年間，中國對美國貿易順差繼續由3240億美元增至近3970億美元。

貿易結構方面，中國和日本之間有一個關鍵區別，那就是經常帳戶盈餘的構成。中國的一個關鍵發展是服務進口的增加，主要來自於出境旅遊。但日本的情況相反，疫情爆發前，日本的旅遊服務淨出口逐年上升。 換言之，中國仍然更加依賴製造業出口來維持經濟增長。

在目前市場最關心的樓市泡沫問題，中國目前面對恒大在內多個地產商債務違約，中期前景受制於經濟和人口增長放慢，但在4大方面，中國有更多空間避免硬著陸，包括：

中國的城市土地屬於國有，中國政府可以通過調整供應來調節房價。

房地產在中國家庭的資產配置中佔有很大的分量，一部分原因是中國金融業發展疲軟，因此，政府會努力避免房地產硬著陸。

中國的貨幣政策不太可能像日本一樣結束全面的量化寬鬆。

國家對開發商的影響力較大，這意味著在中國更容易穩定市場，例如至少有選擇地提供擔保，以確保開發商的外部融資能力；或者國有開發商接管陷入困境的私人開發商

在銀行和公共債務上，該行指出，日本當年以「護航制」挽救銀行，增加道德風險，令銀行承擔過多債務，中國目前也有類似的「隱性擔保模式」。不過，相對於日本在樓市泡沫破裂後7至8年才放寬金融管制，中國近期已放寬開發商借款限制，國有體制下金融體系可以作為一種穩定的力量，，幫助政府調節經濟。

該行認為，日本公共債務沒有因《廣場協議》而大增，反而是在老齡化加劇、多年來名義增長率都較為緩慢等因素的影響下，財政負擔才變得更重。中國預計未來將面臨更大的財政壓力。雖然政府掌握大部分資源，仍可以保證財政的可持續性，但這會影響資源配置的長期效率，進而對經濟增長產生影響。

結論：中國能否充分利用強大的資源配置能力和政策執行力成關鍵

法外貿分析，參考日本發展軌跡，意味著從長遠來看，中國經濟可能會進一步放緩。不過，在上述所提及的差異，中國在指導經濟方面具有特殊的力量：政府配置資源的能力更強，尤其是通過全球供應鏈中的製造業角色；政策立場更加自主，但與別國決策者的協調較少。綜上所述，在全球供應鏈受阻的大背景下，中國政府能否充分利用強大的資源配置能力和政策執行力，將是觀察中國經濟發展軌跡的關鍵。

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編輯：麥德銘