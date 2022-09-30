  • 25°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】內外夾擊本港零售　商戶憂旅客、本地客雙失

商業 20:35 2022/09/30

分享：

分享：

有商戶認為，報復式旅遊必定削弱本地消費力，更預計直至明年農曆新年後才會「恢復正常」。（資料圖片）

本港零售市道未見起色，繼7月份錄得4.1%升幅後，政府統計處最新公布8月的零售業總銷貨價值不升反跌，臨時估計為286億元，較去年同期微跌0.1%。

【香港零售】8月零售銷貨額微跌0.1%　遜市場預期

與去年同樣受消費券效用影響的8月比較，今年月內銷貨價值微跌，恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為情況導致高基數效應，不等同今年消費券的刺激作用減退。不過，他坦言近月的零售市況持續困難，將持續在零增長之間徘徊。外國環境不明朗，本地的金融市場亦見波動，同樣削減市民的消費意欲。

0+3對本地零售弊多於利？

被問到香港放寬入境政策至「0+3」對本地零售的影響，薛俊昇認為「有好有不好」。他強調即使港人外出旅遊，但整體亦會有助消費者的樂觀情緒。加上旅遊行業復甦，本港的從業員收入改善，也有望改善市道。

不過，業界則坦言「0+3」令本地零售市場不甚樂觀。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明指，身邊有不少人亦已訂機票外遊，相信報復式旅遊必定削弱本地消費力，更預計直至明年農曆新年後才會「恢復正常」。

雖然珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨額在8月份錄得4.3%的升幅，鄧解釋主要是來自金價下跌，人們購買更多黃金產品。而且宴會復辦，嫁娶金飾的需求上升，亦帶動業界生意。

時裝零售商Moiselle亦相信明日發放的消費券有刺激作用，但認為「0+3」令生意受壓，該企主席及行政總裁陳欽杰解釋，此政策下旅客沒有意欲訪港，港人湧到海外，情況將會更差；只有「0+0」才有望令旅客重臨香港。

【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？

【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊

記者：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費券2022】第二期電子消費券明日發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
今日
【消費券2022】第二期電子消費券明日發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
今日
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
今日
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
【0＋3】零售業或現短影響　業界：須靈活變通重建旅遊體驗
2022/09/29
【0＋3】零售業或現短影響　業界：須靈活變通重建旅遊體驗

你可能感興趣

【消費券2022】第二期電子消費券明日發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
今日 17:43
【消費券2022】第二期電子消費券明日發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
今日 16:30
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
今日 20:07
【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
鐘錶 農曆新年 旅遊行業 零售 政府統計處 金價 黃金 機票 經濟 珠寶

下一篇文章

【香港經濟】消費券10月1日到手　能否刺激第四季零售表現？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」
【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」
【Meta】正式確認重大削減計劃！　朱克伯格：明年Meta規模將比現在小
【Meta】正式確認重大削減計劃！　朱克伯格：明年Meta規模將比現在小
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
【MT招聘】恆生銀行自研元宇宙平台吸新血　MT計畫名額增至60人
【疫苗通行證】疫苗通行證年齡今起降至5歲　餐飲業：短期生意應會變差
【疫苗通行證】疫苗通行證年齡今起降至5歲　餐飲業：短期生意應會變差
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店　開幕首天吸引過百人排隊
【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款