【香港經濟】內外夾擊本港零售　商戶憂旅客、本地客雙失

▲ 有商戶認為，報復式旅遊必定削弱本地消費力，更預計直至明年農曆新年後才會「恢復正常」。（資料圖片）

本港零售市道未見起色，繼7月份錄得4.1%升幅後，政府統計處最新公布8月的零售業總銷貨價值不升反跌，臨時估計為286億元，較去年同期微跌0.1%。

【香港零售】8月零售銷貨額微跌0.1% 遜市場預期

與去年同樣受消費券效用影響的8月比較，今年月內銷貨價值微跌，恒生銀行首席經濟師薛俊昇認為情況導致高基數效應，不等同今年消費券的刺激作用減退。不過，他坦言近月的零售市況持續困難，將持續在零增長之間徘徊。外國環境不明朗，本地的金融市場亦見波動，同樣削減市民的消費意欲。

0+3對本地零售弊多於利？

被問到香港放寬入境政策至「0+3」對本地零售的影響，薛俊昇認為「有好有不好」。他強調即使港人外出旅遊，但整體亦會有助消費者的樂觀情緒。加上旅遊行業復甦，本港的從業員收入改善，也有望改善市道。

不過，業界則坦言「0+3」令本地零售市場不甚樂觀。太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明指，身邊有不少人亦已訂機票外遊，相信報復式旅遊必定削弱本地消費力，更預計直至明年農曆新年後才會「恢復正常」。

雖然珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨額在8月份錄得4.3%的升幅，鄧解釋主要是來自金價下跌，人們購買更多黃金產品。而且宴會復辦，嫁娶金飾的需求上升，亦帶動業界生意。

時裝零售商Moiselle亦相信明日發放的消費券有刺激作用，但認為「0+3」令生意受壓，該企主席及行政總裁陳欽杰解釋，此政策下旅客沒有意欲訪港，港人湧到海外，情況將會更差；只有「0+0」才有望令旅客重臨香港。

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記者：葉泳珊