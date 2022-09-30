【板塊追蹤】Tesla證大幅減價不實 電動車股仍受壓

早前內地有傳Tesla中國部分車型大幅減價，其中Model Y的減價幅度最高達4萬元人民幣。Tesla已表示減價為不實信息，惟影響已波及股市，周五（30日）電動車股受壓，蔚來（09866）、小鵬（09868）及理想汽車（02015）股價均錄得跌幅，跌幅由4%至7.3%，上市翌日的零跑汽車（09863）更再跌22.2%。

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近日傳出Tesla部分中國車型包括Model 3和Model Y即將大幅減價，Tesla回應指大幅降價屬謠言及不實消息，而Tesla客戶服務部亦表示目前並未收到相關通知。市場針對降價傳言不斷，有內媒指，對於自9月16日到9月30日內完成提車的車主，選擇在Tesla店內購買保險可享8000元保險補貼，而該補貼可直接用於減免車價。該「變相降價」消息被視為Tesla未來降價的鋪墊。

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電動車股近期連連受壓，雖然內地新能源汽車免徵汽車購置稅政策獲延長至明年底，惟在岸及離岸人民幣兌美元滙率連日下挫，不利因素連日推低股價。

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撰文：鄭昊彤