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【板塊追蹤】Tesla證大幅減價不實 電動車股仍受壓

股樓投資 20:03 2022/09/30

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早前內地有傳Tesla中國部分車型大幅減價，其中Model Y的減價幅度最高達4萬元人民幣。Tesla已表示減價為不實信息，惟影響已波及股市，周五（30日）電動車股受壓，蔚來（09866）、小鵬（09868）及理想汽車（02015）股價均錄得跌幅，跌幅由4%至7.3%，上市翌日的零跑汽車（09863）更再跌22.2%。 

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

近日傳出Tesla部分中國車型包括Model 3和Model Y即將大幅減價，Tesla回應指大幅降價屬謠言及不實消息，而Tesla客戶服務部亦表示目前並未收到相關通知。市場針對降價傳言不斷，有內媒指，對於自9月16日到9月30日內完成提車的車主，選擇在Tesla店內購買保險可享8000元保險補貼，而該補貼可直接用於減免車價。該「變相降價」消息被視為Tesla未來降價的鋪墊。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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電動車股近期連連受壓，雖然內地新能源汽車免徵汽車購置稅政策獲延長至明年底，惟在岸及離岸人民幣兌美元滙率連日下挫，不利因素連日推低股價。 

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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撰文：鄭昊彤

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電動車 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 港股 零跑汽車（09863） 蔚來－SW（09866）

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