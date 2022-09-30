【通貨膨脹】歐元區通脹按年升10％　有紀錄以來首見雙位數

歐盟統計局周五（30日）公布的數據顯示，歐元區9月消費者物價指數（CPI）按年升10%，為有紀錄以來首次升到雙位數，高於8月的9.1%和市場預期的9.7%。

能源價格為推動通脹的主要因素，按年升40.8%，高於8月份的38.6%，其次是食品、酒類和煙草價格，漲11.8%，高於上月的10.6%。不含食品和能源的核心CPI按年升至4.8%，同樣較預期為4.7%高。

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另外，歐元區8月份失業率為6.6%，符合市場預期。

高企的通脹數據，使歐洲央行在10月會議上面臨更大加息壓力，增加歐元區陷入更長時間、更嚴重衰退的可能性。

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責任編輯：黃苑筠