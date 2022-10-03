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【新股IPO】潤歌互動2422孖展錄2432萬　輝立「抽飛」達1200萬元、輕微超購0.22倍（不斷更新）

新股IPO 20:53 2022/10/03

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潤歌互動2422孖展每日追蹤

內地營銷服務提供商潤歌互動 （新上市編號︰02422） 周五至10月7日公開招股。綜合券商數據顯示，截止周三下午約2時，潤歌互動孖展暫錄2432萬元，輕微超購0.22倍，其中富途借出1500萬元。

而周一（3日）晚上，潤歌互動孖展曾錄3231萬元，即周三（5日）少約800萬元。當中，有投資者於輝立「抽飛」約1200萬元，輝立現錄約800萬元孖展認購。

潤歌互動計劃發行2.5億股，招股價介乎0.64元至0.8元，每手4000股，一手入場費3232.25元。潤歌互動將於10月17日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：袁諾曦

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港股 潤歌互動（02422） IPO 孖展
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