【新股IPO】潤歌互動2422孖展錄2432萬　輝立「抽飛」達1200萬元、輕微超購0.22倍（不斷更新）

▲ 潤歌互動2422孖展每日追蹤

內地營銷服務提供商潤歌互動 （新上市編號︰02422） 周五至10月7日公開招股。綜合券商數據顯示，截止周三下午約2時，潤歌互動孖展暫錄2432萬元，輕微超購0.22倍，其中富途借出1500萬元。

而周一（3日）晚上，潤歌互動孖展曾錄3231萬元，即周三（5日）少約800萬元。當中，有投資者於輝立「抽飛」約1200萬元，輝立現錄約800萬元孖展認購。

潤歌互動計劃發行2.5億股，招股價介乎0.64元至0.8元，每手4000股，一手入場費3232.25元。潤歌互動將於10月17日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股 一手入場費約3232元

【新股IPO】飛天雲動6610孖展暫錄3億元 超購2.9倍（不斷更新）

【新股IPO】畢馬威：第三季本港27隻IPO共籌得66億美元 為今年首兩季總集資額逾兩倍

【開市追揸沽】第四季投資策略部署 濠賭股有新轉機？

編輯：袁諾曦