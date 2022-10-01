【日本旅行】遊日必備翻譯工具　手機影相、語音即時翻譯App推薦

隨着日本防疫政策、疫苗要求等更新，各位熱愛到日本旅行的香港人，是否已準備好出發「返鄉下」？日本首相岸田文雄日前雖然表示，在10月11日起將放寬出入境措施，允許自由行，不過各位港人在出發前也要留意下載日本政府指定的「MySOS」應用程式遞交入境資料、填寫問卷調查取得QR code：

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如果持有效疫苗接種證明，即已接種3劑疫苗，就不用提交入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測，亦不用隔離。惟用戶需要在該App上傳相關證明文件圖片。

至於擔心去日本旅行言語不通的讀者，以下就有數個實用翻譯App推薦，助即時翻譯！

iPhone相機

例如近日針對蘋果iOS 16更新中，原況文字功能也可執行翻譯、複製和貼上等快速動作，當看到包含一連串日文的餐牌便可大派用場，即時開啟iPhone相機進行翻譯。

J-Speak，由日本電訊商NTT DOCOMO推出

除了廣為人知的Google翻譯，有提供手寫辨識、相片翻譯等，J-Speak亦備有拍照翻譯功能，可將10 種語言進行翻譯，並且會提供遊日美食、購物資訊。

另有加設電話翻譯功能，可以將話筒另一邊的對話內容翻譯，例如旅客需要訂位用餐，或者通知酒店延遲 check in等都可使用

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語音翻譯App「VoiceTra」

將用戶所說的內容翻譯成其他語言，只需按下麥克風按鈕並靠近手機說話，即時將言簡意賅的中文句子翻譯成日文。不過要注意的是，該App目前仍未支援離線翻譯，旅客使用時必須連網。

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記者：張寶燕

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