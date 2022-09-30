【親子好去處】Kiztopia香港首間旗艦店進駐新城市廣場 設15大體驗區、4米高巨型滑梯 3款門票任揀最平只需158元

新加坡首屈一指的最大型親子遊樂中心、2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎得主「Kiztopia」人氣進駐香港，於沙田新城市廣場Play Park開設首間海外旗艦店，這座佔地12,000呎的室內遊樂場有多達15個遊樂體驗區域，帶來過江龍的「玩樂、學習、美食和親子遊樂」一站式體驗。門票現已於Kiztopia香港官網和Klook網上平台發售，備有單次入場、10次入場及年票共3款門票選擇。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

Kiztopia在短短3年內成為新加坡最具知名度的親子遊樂品牌，秘訣在於其「從遊戲中學習，寓學習於玩樂」的創立理念，希望讓孩子在刺激好玩的室內遊樂場中得到全方位遊樂和學習的樂趣。新登陸新城市廣場Play Park的首間海外旗艦店也秉承同一信念，引入8位大受歡迎的原創卡通角色，包括廚師小熊Bell、運動健將Tiger、舞蹈員河馬Happy、工程師小象Eli、教師兔子Raby、科學家猴子Mark、歌唱家Honey及記者Drago，讓他們陪着小朋友一起成長並穿梭於15個童心未泯的遊樂體驗區域，除了帶來感官刺激外，更自然糅合了特定學習目標，以培養孩子8大成長智能——圖像、身體、邏輯、人際關係、音樂、自然、自我和文字，為兒童室內遊樂場帶來重新定義。即睇15大遊樂體驗區：

【刺激挑戰主打】

Mojo Zone超巨型攀爬區（適合4-12歲）

全場最矚目且具挑戰性的「超巨型攀爬區」是香港規模數一數二的兒童攀爬設備，區內設有3大焦點地帶，令人樂而忘返：

1. Mojo Zone魔力歷奇地帶：

設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的長滑梯測試大家膽量，在一片快樂尖叫中高速滑下，有助小朋友大肌肉發展，訓練孩子的控制力、協調力和平衡力。

2. Ninja Warrior忍者訓練地帶：

化身忍者勇闖多項極具挑戰性的障礙遊戲，如流星錘、懸索橋、垂直滾輪、十字轉門和蕩木鞦韆等，除了能改善身體的活動能力，更可學習透過邏輯思維和毅力跨越障礙，從而訓練兒童的獨立性，勇於面對逆境。

3. Mark’s Trampoline活力彈跳地帶（適合體重40公斤或以下）：

在科學家Mark帶領下體驗跳彈床的瞬間無重力樂趣，挑戰身體靈敏度和空間感，增強的肌力及改善姿態，同時有助訓練策略思維和快速決策能力。

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【原創角色職業體驗】

Raby’s Mart 超市購物體驗

一個不怕搗亂的超Nice超市！最會關心人的Raby老師與你在扮演遊戲中學做最佳店員和顧客，增強社交技巧和語言能力，學習日常生活用品分類，掌握基本計算概念。

Honey’s Sandpit 木粒玩樂池

發揮想像和創意，跟着樂觀的小蜜蜂Honey用木粒堆出獨一無二的城堡！有助鍛鍊孩子的視覺記憶及認知能力，發展小肌肉的控制及協調能力，同時增強社交和合作技巧。

Bell’s Cuisine 美食廚房

在暖心小熊Bell的幫助下成為小小廚神，認識常見的食材和烹調方法，學習聆聽指示和溝通合作，發揮無限創意！

Happy’s Studio 衣帽化妝間（香港獨家限定）

喜歡化妝扮靚嗎？快來和小河馬Happy一起討論最新潮流，探索最美自我，建立自信心！

Eli’s Station汽車維修工場（香港獨家限定）

工程師小象Eli最愛賽車，工程設計也是箇中好手，增進溝通能力和協作技巧，你也能成為小車神！

Mark’s Block 創意積木工程（香港獨家限定）

科學家Mark最愛創造，跟着他用積木做個小小發明家吧，提升手眼協調能力，同時激發想像力及創造力！

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【體力、腦力大考驗】

Drago’s Castle彈跳城堡（適合3至12歲）

記者Drago居然有暫停時間拍照的能力，說不定在你瘋狂跳躍的時刻之間已被攝下失去平衡的搞笑姿勢！孩子們快來這個佔地超過600呎的彈跳城堡，勇敢迎向各種水果障礙，學習有技巧地使用身體不同部位的肌肉，展示驚人的控制協調能力吧！

Brick Wall 創意積木遊戲牆

長達6米的巨型積木遊戲牆讓你發揮無限想像及創意，隨心所欲，想怎樣砌就怎樣砌，更可增強社交和合作技巧！

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【幼童同享受】

Raby’s Corner 幼童看護區（適合6歲或以下）

年齡太小進不了刺激的「超巨型城堡攀爬區」？不用哇哇嚎哭，幼童看護區擁有迷你版城堡和滑梯，還有攀爬牆和跳飛機，這不是小Baby朝思暮想的玩樂天堂嗎？而且還能增進身體大肌肉的活動和協調能力，建立同齡孩童間的社交技巧。

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【精彩節目區】

Hero Square 英雄廣場

不定期上演豐富教樂新節目的大型廣場舞台，包括魔術表演和氣球扭扭樂等，Tiger和Raby更會隨時現身與粉絲會面及玩遊戲，敬請留意！

Star Lite 派對房

想跟一班朋友開私家派對？快mark實時間來租用「Star Lite 派對房」吧！我們將佈置好主題房間，準備魔術表演、扭扭氣球、面部彩繪等精彩活動，讓小主角與朋友享受兩小時的歡樂時光，原創角色朋友更會現身送上驚喜與大家拍照，締造難忘的回憶！

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【休息充電】

Family Photo Area親子叢林打卡區

8個3D原創卡通角色在這個叢林的5大打卡位跟你拍照留念：

1. 小熊Bell、兔子Raby和老虎Tiger在打卡區入口歡迎大家； 2. 蜜蜂Honey在茂綠叢林裏架起鞦韆邀請你一起耍樂； 3. 兔子Raby和老虎Tiger在充滿西部風情的木箱和仙人掌間跟你捉迷藏； 4. 小猴子Mark帶領其他角色舉起手機，呼喚你回到現代世界； 5. 快來拍大合照吧，8隻小動物早已擺好甫士，全都在等你埋位呢

Bell’s Café小熊咖啡店

累了嗎？來小熊Bell主理的咖啡店享受多款主題特飲和小食，叉足電再玩過！

Warm-up Area玩樂熱身區

為了玩得開心盡興，就讓小動物陪你換下鞋子兼熱身！離開前千萬別忘記逛一逛精品部，四大系列包括「玩具及遊戲」、「學習元素」、「飾品」及「禮品組合」，當中最令人期待的當然是共8款Kiztopia原創IP玩偶（售價$168）、以及即將上架的Kiztopia創意藝術套裝（共68色，售價$128）等，不容錯過！

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單次、10次、年票共3款門票於Kiztopia香港官網和Klook網上平台發售

新加坡Kiztopia寓教於樂的遊玩體驗與現時香港一眾室內遊樂場大有不同，肯定會勾起很多家長孩子的好奇心，親身體驗Kiztopia的神奇魔力！為慶祝首間海外旗艦店登陸新城市廣場，Kiztopia將與全球知名旅遊體驗預訂平台Klook獨家合作，同時於Kiztopia香港官網和Klook網上平台首次公開發售遊樂場門票，透過Klook強大用戶網絡及雙方全方位的宣傳推廣，讓香港家長和海外旅客更認識Kiztopia，輕輕鬆鬆於平台上預訂門票。官方票價詳情如下：

門票種類 入場時長 原價 星期一至四（非公眾假期） 1小時# 158元 2小時# 228元 額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲） * 108元 星期五至日及公眾假期 1小時# 208元 2小時# 298元 額外一名成人（18歲或以上）／青少年（13-17歲） * 148元 * 1小時及2小時入場時長索價相同。 # 每次容許1名12歲或以下小童及1名18歲或以上的成人免費陪同入場。 【10次入場套票】 星期一至四（非公眾假期） 1小時 1,338元 2小時 1,958元 星期五至日及公眾假期 1小時 1,888元 2小時 2,688元 【年票】 星期一至四（非公眾假期） 每日1節（2小時） 2,888元 任何日子 每日1節（2小時） 3,888元

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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責任編輯：嚴浩文