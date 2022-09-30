【本地醫療】盈健醫療：濫發免針紙事件對公司業務無影響　疫情緩和後常規醫療服務需求回來

▲ 盈健醫療：濫發免針紙事件對公司業務無影響 疫情緩和後常規醫療服務需求回來

盈健醫療 （01419） 上財年純利按年升1.6倍至3.8億元，主要受惠於疫情相關的服務需求。隨市民習慣疫情「新常態」 下的生活方式，及政府放寬社交距離措施，疫情有關服務需求會減少，料盈健醫療今財年業務增長將會放緩。但管理層指，疫情緩和後，常規醫療服務需求會回來，近月專科服務已幾乎回復正常。

警方近日就涉嫌濫發免針紙拘捕多名醫生，當中有醫生有在盈健醫療旗下醫務中心掛牌。盈健醫療指，有關個案正在接受警方調查，公司不予評論，但對公司提供的服務沒有影響，一切正常運作。

盈健醫療截至6月底止全年度，收益按年升71.3%至11.2億元，其中，全科醫療服務收益升103.5%至9.5億元，主因對預防、檢測、疫苗接種及外展服務需求上升。不過，專科服務收入則下跌17.2%至1億元。

管理層表示，過去兩年香港經過了幾輪疫情，留意到市民在疫情嚴峻時對非緊急服務、入院及手術相關服務會出現延遲，直至疫情稍為回穩才會恢復，而第五波疫情持續時間較過去幾波疫情長，現時疫情漸趨穩定，近月專科服務需求已幾乎回復正常。

星光行的大型健康商城料於2023年首季開幕

至於未來增長動力，公司指，於九龍星光行設立大型健康商城將會是其中之一，預期將於2023年首季開幕。該健康商城總樓面面積料超過3.8萬平方呎，樓高兩層，旨在提供一站式的醫療服務及健康科技相關服務。

管理層指，星光行項目為未來重點項目，專科診症、日間手術中心及其他服務也會有所拓展，代表公司對專科業務前景有信心，料投入服務後，對業績、就診人數及服務種類有所提升，料可抵銷疫情放緩對相關業務的影響。同時，公司將業務多元化，近期已推出零售產品。

近期盈健醫療獲批由勞工處推展的「工傷僱員復康先導計劃」的標書。管理層預期，這能為公司提供穩定的收入來源，若做得好，甚至可擴展至其他的行業。

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編輯：袁諾曦