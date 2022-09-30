【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股 一手入場費約3232元

潤歌互動 (新上市編號:02422）今日（30日）起下周三（10月7日）招股，該公司擬全球發售2.5億股股份，其中一成將用作香港公開發售股份，招股價介乎0.64元至0.80元，以每手4000股計，一手入場費3232.25元；10月17日掛牌；民銀資本為獨家保薦人；民銀資本為獨家保薦人。

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集資所得，其中約42.2%將用於支持公司的營銷及推廣服務開發及擴展公司的廣告投放服務；約26.7%將用作進一步開發及擴闊公司的供應商基礎及所提供的虛擬商品類型；約14.9%將用作收購營銷及相關行業的公司；約6.3%將用作開發及營運公司的SaaS企業營銷服務平台；及約9.9%將用作一般營運資金。

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潤歌互動主要經營兩大業務，營銷及推廣服務，以及IT解決方案服務，今年首4個月收入7071.9萬元人民幣，按年增長10.9%，期內溢利1975.7萬元人民幣，按年增長66%。是次發售引入一名基石投資者Fighton Asia，同意按發售價認購可以合共1500萬元購買的數目的發售股份。

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記者：張以正