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有盈退休：美元仍超強

名人薈萃 00:08 2022/10/01

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大家可有吸收本欄兩周前對英鎊的看法？若有，應該「執返身彩」！因筆者的結論是—英鎊無可能變強，問題只是貶值多少而已。（內文有詳盡分析，大家可重温！ ）


其實，小弟並沒有水晶球，一切分析，皆只基於公開的事實，再以Common Sense拆局矣。今期，小弟想談談美國霸權。因為，近年很多人以「中美較勁」作主題議論。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神


無疑，中國過去20年軍事及經濟皆急速崛起，但若論影響美國的超強地位，仍很遠很遠。因美國部署自己的優勢，已有百多年歷史，全球所有國家，實力皆難以迫近。

美國軍力強大

一、軍事力量。美國乃軍器主要出口國，不但賺取大量外滙，更間接操控全球「客仔」，例如台灣、菲律賓、日本、歐洲等多國的軍備，一切皆在其掌握中。最要命的是，美國在全球部署400多個軍事基地，早早牢牢包圍中國、俄國及北韓，任何對美的威脅必逃不過包圍網。反之，「美國想攻你，就有幾百個據點！」


意識形態洗腦

二、文化侵略。柔性的迪士尼樂園、荷里活電影，到硬性的廣播集團，互聯網、蘋果手機等科技產品，早早潛移默化，打造美國的正義及強大形象，也主宰了意識形態的高地，將美國一切主要敵人，透過各類「軟武器」抹黑及打擊。


美元主宰世界
三、金融霸權。美元仍是獨一無二最強最流通貨幣，操控全球地底及地面交易。華爾街大鱷與政府，有需要時會聯手摧毁或弱化其他國家的股債及滙市。最霸道手段為不准你用美元交易。

教育諜網滲透
四、教育霸權。美國眾多頂尖大學，盡收全球精英學者，達至「收兵器、收腦袋」目標，以便為美國最大利益服務。

五、中央情報局策略—滲透敵對國家的反對黨，謀劃推翻當權者。又或，找藉口直接侵略，例如「屈」伊拉克有化學武器，影響美國安全，未經聯合國批准就炸人一個稀巴爛。


認清美國強勢

中國在以上5大範圍遠有不如。唯一接近是GDP。大家投資時，要認清美國的強勢。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

 

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責任編輯：陳詠妍

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