【人工智能】港研AI光纖布助防認知障礙 識別指令轉色只需0.2秒　

人工智能（AI）技術大行其道，應用場景一再擴大。香港人工智能設計研究所（AiDLab）的科研團隊就將AI技術融入設計範疇，製成人工智能光纖布料。除應用於設計外，更研究應用於「多感官治療（Multi-sensory Therapy）」之中，冀可以預防長者患上認知障礙症。

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身兼香港理工大學時裝及紡織學院副教授、人工智能設計研究所營運總監及助理總的陳芊瑞認為，布料是做設計必需的元素，但布料往往是一種「非常被動的物品」，希望用家、環境、布料之間都可以有多點互動。因此，自2020年起，率領團隊研發出給合了電腦視覺、 深度學習（DL）和光纖的AI光纖布系統。

她續稱，有別於以往對任何刺激都有反應的反應式電子紡織物，AI光纖布是可按客戶和用家所需，靠特定指命作反饋的交互式智能電子紡織物。

AI分析影像 反饋過程只需0.2秒

透過在布料中加入微形鏡頭，記錄用家可以在距離布料30厘米至1.5米的特定範團下，對布料作出不同的手勢和身體動作，繼而將動作影像傳送到AI系統中進行分析。當系統識別到特定手勢，便會根據相應的手勢，改變布料發出的燈光顏色，進行即時反饋。由識別手勢至轉換燈光顏色，整個過程只需0.2秒。

考慮到應用場地未必設有Wi-Fi和保障用家私隱，相關的AI系統屬於離綫系統，即使鏡頭會捕捉影像用作分析用家手勢，但分析過後並不會保存相關的影像。她解釋，即使不以用家的影像作數據參考，經DL的AI系統已有足夠數據準確分析影像，「更甚是分辨影像中的是不是人的手指，如3支筷子和3隻手指的影像，它是分辨到。」

此外，該布料採用更成熟的針織技術 （Knitting），可經電腦橫機大量生產和可選用更多不同的編織線料，亦可編織「甚乎所有圖案」，以便客制化。

據悉，相關技術現時已取得專利，亦可應用於室內設計、時裝，以及復康領域上。該團隊亦與聖公會黃大仙區地區康健中心合作，使用AI光纖布料技術，研發一幅「多感官牆」供區內的長者使用。

應用於復康 冀助預防認知障礙

陳芊瑞補充，由於應用場景不只一個，客制化功能可以讓用家對產品更有歸屬感和切合其需要。如在應用於康健中心的布料中，則加入他們喜愛的獅子山圖案，和採用了對比較大的色塊構圖，以便部分視力開始退化的長者使用。

她強調，AI光纖布在復康應用方面，並非「治療」性質，而是提供一個有趣的多感官環境，透過與布料互動，鼓勵長者多活動身體，以達致「預防」的效果。加上，與相關康健中心的合作時間尚短，復康應用方面的相關數據仍在收集中，故未能提供確實成效。

儘管如此，根據專注於老年學的學術期刊《The Gerontologist》於2018年發表的文章，當中回顧了1990年至2015年期間共12份文獻，皆指出多感官刺激作為認知障礙症的非藥物行為治療具積極且正面的影響。隨全球人口老化加強和港人「預防勝於治療」的心態，陳芊瑞相信，應用於復康領域的問題不大。

▲ 科研團隊正與聖公會黃大仙區地區康健中心合作，將AI光纖布技術應用於「多感官治療」場景，冀能提升長者的生活質素。（受訪者提供圖片）

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記者：殷凱怡

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