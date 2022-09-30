新世界鄭志剛信香港可走出困境　讚現屆政府「做得好，積極有為」

新世界發展（00017）公布2021/2022年度業績，截至今年6月底止的12個月，純利按年升8.5%，至12.492億元，全年基本溢利70.846億元，按年升1.8%，派末期息每股1.5元，全年股息2.06元，與2021財政年度持平。集團指會維持現有可持續及漸進式的派息政策。

由於香港已進入加息周期，新世界作為本地龍頭地產商，必定受影響。新世界發展副主席兼行政總裁鄭志剛坦言，近期樓市確受加息影響，料短期仍會受壓，未來情況視乎加息步伐，但相信市場會消化消息，而且金管局已放寬壓力測試要求，有助市民入市，而在剛性需求支持下，相信樓市會慢慢復甦。他透露，2023年財政年度的香港物業合約銷售目標為150億元，內地物業合約銷售則為150億元人民幣，中港兩地合共約300億元。

值得留意的是，鄭志剛特別提到新一屆政府表現。他樂見政府放寬入境檢疫限制至「0+3」，認為是踏出社會復常的第一步，又稱讚新一屆政府「做得好，積極有為」‎，有信心政府能帶領香港走出疫情困境。

他相信，政府正持續評估疫情風險，未來將進一步放寬防疫限制，希望政府可以舉辦更多大型活動，吸引遊客與人才回流，振興經濟，而隨着防疫限制有可能逐步放寬，預計與內地通關是遲早的事，屆時香港可穩步復常，而經濟與零售業將慢慢復甦。

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