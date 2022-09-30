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【國際市場】 紐約計劃跟隨加州政策 2035 年起全面禁售燃油車

環球政經 19:21 2022/09/30

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紐約州州長 Kathy Hochul 周四 （30 日）表示，紐約州將跟從加州步伐，限定2035 年後，紐約州內只可銷售電動或插電式混合動力新車。

加州有關行政命令在今年8月通過，加州空氣資源委員會 (CARB）隨後發布有關細節。包括 2030 年起，汽車商出產的68%新車必須為電動車或混合動力車， 2035 年起全面禁售燃油車，而插電式混合動力車的銷量則不可超過 20%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

Hochul亦在一份聲明中透露，已指示一間環境機構草定新的規則，但最終決定將會採用加州的計劃規範。

根據彭博新能源財經（BNEF）先前發布的年度長期電動車 (EV) 展望報告中的數據，因電動車日漸普及，電動車銷量將在 2025年達2,060 萬輛，而汽油需求則預期在2026年可觸頂。報告亦預測，2025年電動車約佔全球新車銷量的25%，比去年預測的10%水平高。

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責任編輯：何珊如

 

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