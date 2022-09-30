【國際市場】 紐約計劃跟隨加州政策 2035 年起全面禁售燃油車

紐約州州長 Kathy Hochul 周四 （30 日）表示，紐約州將跟從加州步伐，限定2035 年後，紐約州內只可銷售電動或插電式混合動力新車。

加州有關行政命令在今年8月通過，加州空氣資源委員會 (CARB）隨後發布有關細節。包括 2030 年起，汽車商出產的68%新車必須為電動車或混合動力車， 2035 年起全面禁售燃油車，而插電式混合動力車的銷量則不可超過 20%。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

Hochul亦在一份聲明中透露，已指示一間環境機構草定新的規則，但最終決定將會採用加州的計劃規範。

根據彭博新能源財經（BNEF）先前發布的年度長期電動車 (EV) 展望報告中的數據，因電動車日漸普及，電動車銷量將在 2025年達2,060 萬輛，而汽油需求則預期在2026年可觸頂。報告亦預測，2025年電動車約佔全球新車銷量的25%，比去年預測的10%水平高。

【延伸閱讀】【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如