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馬斯克父認曾殺三人無坐監 首富痛斥父親壞事做盡

環球社會熱點 08:05 2022/10/01

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電動車Tesla創辦人、全球首富馬斯克與父親埃羅爾關係惡劣，馬斯克更曾形容父親「壞事做盡」。埃羅爾最近接受英媒訪問時，首次透露自己於1998年曾在南非殺死三人，當時只有6歲的孻女亦在場。

馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）曾形容父親Twitter埃羅爾（Errol Musk）壞事做盡，他上周在Twitter再爆料，指自己與弟弟金巴爾（Kimbal Musk）自90年代開始為父親提供經濟支持，唯一要求是他不要再做壞事。但父親卻無視兩兄弟勸籲，依舊我行我素。

埃羅爾近日接受英國《太陽報》訪問，首次承認自己曾在南非殺了三個人。埃羅爾表示，1998年帶他同6歲孻女Ali前往約翰內斯堡（Johannesburg）高檔金融區的一處物業，檢視住宅裝潢進度，並準備將單位放租。

Ali當時稱要在主人房內洗澡，埃羅爾為女兒尋找毛巾時，在其中一間房發現7個陌生人，對方毫不猶豫開火，於是他趕緊跑回主人房取出左輪手槍，Ali嚇得抓住父親腿部不放。

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英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面 【下一頁】

埃羅爾憶述他在電光火石間向賊人開槍，其中一顆子彈更穿過兩人身體，其餘同黨則乘亂逃去。埃羅爾衝出房間發現一名男子走避不及，雙方同時開槍；他慶幸站在伸縮門後面，奇蹟地沒有中槍，對方則重傷不治。

埃羅爾自詡是神槍手，曾在南非國防軍射擊比賽奪得冠軍，使他單靠一支手槍殺死三名盜賊。埃羅爾事後帶Ali接受心理治療，自己亦因槍戰而失去聽力，更被控誤殺，最終因自衛被判無罪釋放。

責任編輯：郭麗明

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