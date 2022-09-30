【虛擬銀行】WeLab中期續蝕逾2億元　客戶貸款按年升近17倍

▲ WeLab中期續蝕逾2億元。

虛擬銀行WeLab匯立銀行公佈截至6月底止未經審核中期業績，期內虧損2.24億元，按年輕微收窄1.2%。今年上半年經營收入1271.2萬元，去年同期則錄經營支出287萬元。

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WeLab上半年淨利息收入1121.7萬元，去年同期則錄淨利息支出439.6萬元；不過，WeLab期內淨服務費及佣金支出36萬元，反觀去年同期，該行淨服務費及佣金收入101.8萬元。

另外，WeLab期內其他收入大增2.7倍，至185.5萬元，惟業績報表未有對此詳細說明。

值得留意的是，WeLab上半年預期信用損失增加1386.3萬元，較去年同期的79.2萬元勁增16.5倍。

截至6月底止，WeLab客戶存款減少14.5%至19.30億元，客戶貸款大升近17倍至9.42億元。

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記者：余倩敏