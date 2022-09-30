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【虛擬銀行】WeLab中期續蝕逾2億元　客戶貸款按年升近17倍

Hot Talk 18:40 2022/09/30

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WeLab中期續蝕逾2億元。

虛擬銀行WeLab匯立銀行公佈截至6月底止未經審核中期業績，期內虧損2.24億元，按年輕微收窄1.2%。今年上半年經營收入1271.2萬元，去年同期則錄經營支出287萬元。

 

其他今日公佈業績的虛銀：

【虛擬銀行】螞蟻銀行虧損收窄約13%至約1億元　客戶貸款按年升逾4倍

【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元　客戶存款下跌12%

【虛擬銀行】富融銀行半年虧損擴大四成至2.55億元　客戶存款規模升近九成、客戶量升2.9倍

【虛擬銀行】LIVI BANK中期虧損擴大17.9%至3.6億元　淨利息支出按年擴大1.1倍

 

WeLab上半年淨利息收入1121.7萬元，去年同期則錄淨利息支出439.6萬元；不過，WeLab期內淨服務費及佣金支出36萬元，反觀去年同期，該行淨服務費及佣金收入101.8萬元。

另外，WeLab期內其他收入大增2.7倍，至185.5萬元，惟業績報表未有對此詳細說明。

值得留意的是，WeLab上半年預期信用損失增加1386.3萬元，較去年同期的79.2萬元勁增16.5倍。

截至6月底止，WeLab客戶存款減少14.5%至19.30億元，客戶貸款大升近17倍至9.42億元。

【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法

相關文章：

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上半年虧損按年收窄33%　不良貸款比率0.42%

【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨利息收入勁增1.5倍　四分之一「Z 世代」持有ZA Card

記者：余倩敏

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虛擬銀行 業績公布 WeLab 銀行
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