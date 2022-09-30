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【烏克蘭戰爭】俄耆英遭徵召入伍 不少軍人老態龍鍾

環球社會熱點 18:36 2022/09/30

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俄羅斯總統普京早前徵召30萬預備役入伍，有指部分超齡長者也遭徵召入伍，從相片可見不少軍人均老態龍鍾。普京周四（29日）承認徵兵過程出錯，並指必須將所有不合乎資格人士送回國。

【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足 【下一頁】

英媒發布一輯攝於克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的照片，顯示一群穿著軍裝的俄羅斯預備役男子，參加新兵儀式後準備出發奔赴前線。

    點擊圖片放大
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相中可見有部分軍人已滿頭白髮，臉上亦滿佈皺紋，年齡應該介乎50多至60多歲。部分人在儀式上與成年兒女告別，更有部分家屬不禁落淚。

英媒指這批被徵召入伍的人屬於農村社區的工人階級，沒有能力逃離邊境進入鄰國格魯吉亞、哈薩克斯坦和芬蘭。

現代軍隊一般最少用10周來訓練新兵，俄羅斯則表示徵召入伍的新兵在開戰前只會接受兩周訓練。

俄形容北溪管道遭破壞屬恐怖主義 歸咎「某國」所為 【下一頁】

但人權組織Perviy Otdel於Telegram發布一段影片，顯示有新徵召入伍的俄羅斯軍人聲稱，他們奔赴前線之前的訓練時間甚至不足兩周。

士兵指他們9月29日就獲派往赫爾松（Kherson）作戰，但該團指揮官表明到戰地前都不會進行任何訓練。

社交媒體更出現一段影片，顯示一名俄羅斯女軍官列舉新兵上戰場前獲分配的裝備。女軍官表明軍隊只會向他們提供制服和盔甲，建議新兵自行準備止血帶及雙氧水等急救用品，甚至問妻女借用衛生巾等用品帶到戰場作止血之用。

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責任編輯：鄭錦玲

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