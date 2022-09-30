【消費券優惠】Pricerite實惠年度周年賞 精選家品及家電低至1折 購買傢俬滿指定金額勁減7,000元

Pricerite實惠由今日（9月30日）起至10月17日，一連18日期間舉辦全線優惠活動Pricerite實惠《周年賞》。是次活動將推出多項購物禮遇，多件傢俬、家品、大小家電均以震撼價發售，精選家品/家電低至1折，精選傢俬低至5折。全線分店進行為期18天的激抵優惠，家品部及傢俬部會於活動期間分別推出的「限定激減優惠」，而傢俬部更推出高達7,000元的即減優惠。同時，Pricerite實惠提供彈性分單服務，助顧客用盡消費券，盡享激抵優惠，顧客以DBS信用卡簽賬更可額外再享高達360元折扣優惠。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

優惠1：震撼價產品精選

消費券精選優惠

AMARE 三座位布藝梳化：原價3,999元 特價3,299元 MIA 雙門/三門兩櫃桶衣櫃：原價2,199/3,999元 特價1,699/2,999元 木蘭連鎖彈簧床褥(V3.0) 48"x72"/75"x5.5"：原價3,899元 特價2,999元 送彈力枕# 或床褥保護墊1張

傢俬部即減高達7,000元

購物滿3,000元 即減500元 購物滿6,000元 即減1,000元 購物滿9,000元 即減1,500元 購物滿12,000元 即減2,000元 購物滿15,000元 即減2,500元 購物滿18,000元 即減3,000元 購物滿21,000元 即減3,500元 購物滿24,000元 即減4,000元 購物滿27,000元 即減4,500元 購物滿30,000元 即減5,000元 購物滿33,000元 即減5,500元 購物滿36,000元 即減6,000元 購物滿39,000元 即減6,500元 購物滿42,000元 即減7,000元

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優惠2：用盡消費券 享彈性分單服務

顧客由即日起於Pricerite實惠門市購物滿1,000元或以上，即可按自己的需求「分單」，以最多5個電子消費券帳戶結帳，非常適合一家大小一同購物。消費券使用的金額由顧客決定。如扣除所有消費券金額後仍有餘額需支付，顧客可按自己喜好隨意選擇付款方式（包括現金、信用卡等）。

優惠3：推出DBS信用卡優惠 即享高達360元折扣

於9月30日-10月31日期間，Pricerite實惠與DBS推出信用卡優惠，DBS信用卡持卡人於Pricerite實惠門市/網上商店簽賬可共享高達360元一扣即享折扣，或憑優惠碼「PHLDBS21」享9折優惠。

Pricerite實惠《周年賞》優惠活動

日期：9月30日至10月17日（共18天） 分店：全線分店、網店、手機APP

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責任編輯：嚴浩文