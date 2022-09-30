【消費券優惠】Pricerite實惠年度周年賞 精選家品及家電低至1折 購買傢俬滿指定金額勁減7,000元

上一篇文章
新世界鄭志剛信香港可走出困境 讚現屆政府「做得好，積極有為」
Pricerite實惠由今日（9月30日）起至10月17日，一連18日期間舉辦全線優惠活動Pricerite實惠《周年賞》。是次活動將推出多項購物禮遇，多件傢俬、家品、大小家電均以震撼價發售，精選家品/家電低至1折，精選傢俬低至5折。全線分店進行為期18天的激抵優惠，家品部及傢俬部會於活動期間分別推出的「限定激減優惠」，而傢俬部更推出高達7,000元的即減優惠。同時，Pricerite實惠提供彈性分單服務，助顧客用盡消費券，盡享激抵優惠，顧客以DBS信用卡簽賬更可額外再享高達360元折扣優惠。
【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀
優惠1：震撼價產品精選
消費券精選優惠
AMARE 三座位布藝梳化：原價3,999元 特價3,299元
MIA 雙門/三門兩櫃桶衣櫃：原價2,199/3,999元 特價1,699/2,999元
木蘭連鎖彈簧床褥(V3.0) 48"x72"/75"x5.5"：原價3,899元 特價2,999元 送彈力枕# 或床褥保護墊1張
傢俬部即減高達7,000元
購物滿3,000元 即減500元
購物滿6,000元 即減1,000元
購物滿9,000元 即減1,500元
購物滿12,000元 即減2,000元
購物滿15,000元 即減2,500元
購物滿18,000元 即減3,000元
購物滿21,000元 即減3,500元
購物滿24,000元 即減4,000元
購物滿27,000元 即減4,500元
購物滿30,000元 即減5,000元
購物滿33,000元 即減5,500元
購物滿36,000元 即減6,000元
購物滿39,000元 即減6,500元
購物滿42,000元 即減7,000元
優惠2：用盡消費券 享彈性分單服務
顧客由即日起於Pricerite實惠門市購物滿1,000元或以上，即可按自己的需求「分單」，以最多5個電子消費券帳戶結帳，非常適合一家大小一同購物。消費券使用的金額由顧客決定。如扣除所有消費券金額後仍有餘額需支付，顧客可按自己喜好隨意選擇付款方式（包括現金、信用卡等）。
優惠3：推出DBS信用卡優惠 即享高達360元折扣
於9月30日-10月31日期間，Pricerite實惠與DBS推出信用卡優惠，DBS信用卡持卡人於Pricerite實惠門市/網上商店簽賬可共享高達360元一扣即享折扣，或憑優惠碼「PHLDBS21」享9折優惠。
Pricerite實惠《周年賞》優惠活動
日期：9月30日至10月17日（共18天）
分店：全線分店、網店、手機APP
【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：嚴浩文