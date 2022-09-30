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【董事變動】新世界委任鄭志明為非執董、另加3名女性獨董　女性董事比例將增至35.3%

股市 18:35 2022/09/30

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【董事變動】新世界委任鄭志明為非執董、另加3名女性獨董　女性董事比例將增至35.3%

新世界發展 （00017） 公布董事會成員新任命，除委任新創建 （00659） 執行董事、胞弟鄭志明為非執行董事外，同時任為3位女性羅范椒芬、羅詠詩和黃仰芳為獨立非執行董事，鄭志恒則會由執行董事轉任非執行董事，所有任命將自12月1日生效。

鄭志剛：與內地通關是遲早事情、香港可穩步復常　政府應對疫情積極有為【下一頁】

隨是次任命，新世界董事會將有6名女性成員，女性董事比例將增至35.3%，比例為本港地產發展商中最高，亦遠高於恒指成分股的平均17.1%。

本港樓市確實有受加息影響料短期受壓　長遠剛性需求支持樓市慢慢復甦【下一頁】

新世界稱，獨立非執行董事梁祥彪將於今年11月22日集團股東週年大會結束後退任，楊秉樑及何厚浠則於12月1日卸任。

新世界行政總裁鄭志剛表示，成員多元化的董事會有助匯聚不同時代、不同背景的視角，對提升集團的決策和管治質素，維持企業可持續發展均帶來莫大裨益，集團未來亦會繼續致力維持董事會的多元化，並積極強化職場的多樣化和包容性，用人唯才，令集團的營運及管治水平持續提升。

相關文章：【業績│本港地產股】新世界上一財年基本溢利升1.8%末期息維持1.5元　2023財年中港合約銷售目標300億元

相關文章：【新世界系】新創建全年多賺43%至15.9億　派末期息0.31元、全年股息率8.6厘

編輯：陳韻妍

港股 羅范椒芬 可持續發展 恒生指數 鄭志明 鄭志剛 新世界 新世界發展（00017）

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