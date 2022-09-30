▲ 【董事變動】新世界委任鄭志明為非執董、另加3名女性獨董 女性董事比例將增至35.3%

新世界發展 （00017） 公布董事會成員新任命，除委任新創建 （00659） 執行董事、胞弟鄭志明為非執行董事外，同時任為3位女性羅范椒芬、羅詠詩和黃仰芳為獨立非執行董事，鄭志恒則會由執行董事轉任非執行董事，所有任命將自12月1日生效。

隨是次任命，新世界董事會將有6名女性成員，女性董事比例將增至35.3%，比例為本港地產發展商中最高，亦遠高於恒指成分股的平均17.1%。

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新世界稱，獨立非執行董事梁祥彪將於今年11月22日集團股東週年大會結束後退任，楊秉樑及何厚浠則於12月1日卸任。

新世界行政總裁鄭志剛表示，成員多元化的董事會有助匯聚不同時代、不同背景的視角，對提升集團的決策和管治質素，維持企業可持續發展均帶來莫大裨益，集團未來亦會繼續致力維持董事會的多元化，並積極強化職場的多樣化和包容性，用人唯才，令集團的營運及管治水平持續提升。

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編輯：陳韻妍