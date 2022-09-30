【人臉識別】美國擬立臉部辨識法　收緊執法部門使用權限

儘管人臉辨識技術已漸漸應用和融入人們生活，但其帶來的私隱爭議仍未能完全解決。有美國議員近日提出「臉部識別法」議案，希望透過立法，限制美國執法部門使用人臉辨識技術，保障公眾私隱。

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人臉辨識近年的應用場景有所增長，美國執法部門和聯邦機構亦可將技術用於識別和追蹤示威者和觸犯輕微罪行人士，以及用於逮捕與臉部識別結果匹配的人士。惟公眾一直擔心該技術會錯誤地識別有色人種，甚至導致非法逮捕，有損害公民自由。

據外媒《TechCrunch》報道，美國眾議員的民主黨議員公布了一項被稱為「臉部識別法（ Facial Recognition Act）」的 新法案，旨在強制要求執法部門在使用臉部識別技術前，必須獲得由法院授權的搜查令，並禁止用於海外執法、追查和平示威人士，或以面部識別結果作為逮捕某人的單一依據。

事先提供證據 搜查令免濫捕

通過添加須事先獲得搜查令的要求，執法部門首先必須向法院證明某人具犯下嚴重罪行的可能性，避免臉部識別被濫用，以及引發其他不必要的爭議。

若然該法案獲得通過，執法部門每年需要測試和調整其的臉部識別系統，提交有關系統如何用於起訴的詳細報告，以及要求執法部門和政府機構清除數據庫內，那些照片被無罪釋放或指控被駁回的兒童罪犯的圖片。

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責任編輯：殷凱怡

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