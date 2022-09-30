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【九毛九9922】擬斥11億收購商廈項目股權 九毛九股價挫兩成

股樓投資 18:14 2022/09/30

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九毛九（09922）近日公布擬斥最多11億元人民幣，收購廣州商廈項目26%股權。瑞信指因大量現金流出及房地產市場的不明朗，料市場有負面反應，九毛九周五（30日）受消息影響股價挫逾兩成，收報12.88元，跌幅20.4%。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

瑞信認為公司收購主要目的是將來搬遷總部，因其總部現時位於廣州一租賃物業。由於公司業務規模不斷擴大，總部員工人數增加，加上租金成本上升和租賃合同終止的風險，指其收購是可以理解。該行亦指公司手頭有足夠的現金，收購估計對價為10億元人民幣。然而因大量現金自非核心業務流出，以及與房地產市場相關的不明朗性，預計市場會有負面反應。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行維持對九毛九股份「中性」評級，目標價19.5元。九毛九近日公布，向獨立第三方中山市碧翠收購位於廣州市天河區之廣州國金天地商業及辦公室開發項目26%股權，按單位價格每平方米33,012元人民幣計算，最高現金代價11億人民幣，並將以內部資源支付。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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撰文：鄭昊彤

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股票 收購 大行報告 九毛九（09922）

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