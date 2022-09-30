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【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息

22:54 2022/09/30

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滙豐於9月份第3度加港元定存息。

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第4季殺到，本周暫有18間大小銀行在季結前鬥加港元定期存款息，較上周的16間多，包括今天（9月30日）建行亞洲標尾會加長息，天星壓軸追趕3厘息的尾班車。此外，恒生於10月1日勁加7天年息1.5厘，新息率至6厘，跟集友齊膺高息王。

全周最轟動的，是兩間發鈔行輪流作突擊，包括滙豐（HSBC）全面加息，渣打香港 （02888） 則向半年存期埋手等。

同樣，集友、上商、信銀國際、星展、大眾銀行及大眾財務亦搶乘加息超速快車，創興則新推半年定存有3.2厘，華僑永亨推188天享3.08厘，工銀亞洲把388天加至3.6厘。南商推238天享3.6厘。花旗及交銀香港一周兩連加，大新 （02356） 更4連加。

1年澳元定存最高3.05厘  中銀料澳洲下周加息半厘【下一頁】

專家拆解，本港走資疑慮重臨，令季結各行猛打高息牌，龍頭發鈔行為追落後而加息，冀粉飾業績，中小行被逼再跟加，務求力搶跨年新錢，且避免流失存款及客戶。況且，9月股滙債3殺，游資急覓保本賺息的定存作避險天堂。

如以發鈔行比併，3個月期，中銀香港 （02388） 以1.8厘居首，滙豐於周二（27日）上調0.2厘，新息率至1.7厘，渣打香港 （02888） 為0.9厘。半年期方面，渣打也於周二加0.2厘、至2.6厘，跑贏中銀的2.5厘；滙豐提高0.3厘、至2.2厘。1年期以渣打的2.8厘稱王，險勝中銀的2.7厘，滙豐加0.3厘、至2.5厘。

9月煞科周的大混戰中，有4大矚目處，分別為：

（1）龍頭發鈔行頻頻加息：滙豐自5月24日、6月2日及20日、7月4日、8月4日及22日、以及9月7日、13日和27日以來，4個多月內第9度加息。單以9月來看，迄今已第3度出手。

（2）破頂息再現：信銀國際於周二提升半年期0.2厘，至3.6厘的創新高息率，且重奪半年及1年期爭霸戰的榜首。

（3）大小銀行爭相延戰幔：10月未開局，吸存戰早已開打，率先點燃戰線是渣打，除了調升6個月存息外，亦把其截止期由9月尾順延至10月底。

（4）中資行勇進搶灘：集友更4招齊發，昨天（29日）先把冠絕全城的高息王、7天短存享6厘的截止期，原本於9月底屆滿，現順延至今年底；又連推3個新資金定存優惠，分別為：98天享3.3厘、168天享3.5厘、以及288天享3.7厘，起存金額齊為20萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶，須全新資金，分行渠道開立，推廣期至10月27日，但額滿即止。

港元定存6厘高息王截止期延至年底  搶存戰提早開打【下一頁】

總覽壓軸周的高息排行榜，最大執位是半年期。先說3個月期，富邦以3.1厘居榜首，交銀香港、花旗及星展爭相鬥加息，齊升至3厘而穩守亞軍。大新以2.9厘重返三甲。

半年期方面，信銀國際加0.2厘、以3.6厘，取代富邦一躍晉級冠軍。大新4連加累升0.3厘，追貼富邦的3.5厘，兩行力守亞軍，險勝交銀香港的3.3厘。

1年期呈雙冠王，信銀國際勁加0.4厘，跟富邦的3.7厘看齊而居首。大眾財務於周二上調0.25厘、至3.55厘，「財仔」險勝母公司而升呢；建行亞洲也加至此水平，兩行位列亞軍。

本來大眾銀行於周一（26日）大幅提高0.4厘、至3.5厘，可惜連3甲不入，竅炒在於兩連加的花旗，累升0.52厘，以3.52厘躋身季軍。至於大眾銀行以3.5厘只能屈居第4，東亞 （00023） 的3.4厘也打入5甲列。

而冠絕全城是集友7天短存享6厘，1個月以滙豐5厘奪冠。

此外，單以6間虛擬銀行相較量，1個月期以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。3個月是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的2.8厘稱王。4個月期以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank有3厘膺高息王。

半年期方面，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），以3.2厘而居首，9個月是天星的3厘摘冠，1年期以富融的3.3厘奪冠。

港息後向繫於美息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局在今輪周息周期再加多3次，累加1.5厘，分別為將在11月加75個基點，12月再加50個基點，明年2月加25個基點，令最終利率升到4.5至4.75厘。

英鎊爆加息搶客戰  1年定存最高息3.18厘【下一頁】

1個月拆息轉跌報2.6厘。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，由於聯儲局維持進取加息，繼續支持美元滙率，預計美滙指數有機會挑戰115水平。港元拆息方面，料將反覆上升，年底前一個月HIBOR會升穿3厘。

另相隔個半月，金管局又再接錢19.39億元，令銀行總結餘於9月29日降至1,233.26億元；自5月以來至今走資逾2,150億元。

避險族亦須緊盯英國亂局，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖對媒體說，英鎊唯恐會跌至1算，若激進加稅的預算案於10月仍未能市場釋疑，英國的國會將休會至11月23日，屆時英倫銀行或於11月3日加息1厘、甚至1.5厘對應危機。

順帶一提，天星剛公布上半年虧損收窄至9,775萬元。而眾安（ZA Bank ）正式開業兩年半，躋身為目前唯一同時提供銀行、保險及投資服務的虛擬銀行，致力打造一站式數碼理財體驗。ZA Bank行政總裁許洛聖（Rockson）表示，用戶數目已突破60萬，亦有四份一「Z 世代」（即20到29歲）的港人持有ZA Card。而存款總額為82億元，按年升6%；貸款餘額突破42億元，按年急增2.1倍；貸存比率上升至52%，年升逾3成；淨服務費及佣金收入超過4,200萬元，年增85%。

眾安預告下半年進一步豐富零售產品線，包括外滙服務等，加強數碼化中小企銀行服務，優化保險及財富管理業務。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

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