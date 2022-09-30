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【大行報告】內地放寬首套住房貸款利率下限 摩通：未改信心問題

股樓投資 18:14 2022/09/30

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日前內地放寬部分城市首套住房貸款利率下限，實施後有關利率下限或將降至4.1厘以下。受政策正面影響，內房股周五（30日）部分反彈造好。不過摩通認為相關改善不能夠改變遊戲規則，而且改善核心的信心問題需時。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

摩通認為改善負擔能力是溫和的正面因素，但內房核心問題在於信心，要提振信心只能從三個方面著手，包括經濟前景、樓價穩定及準時交樓，而改善這些問題需時。該行對內房行業保持審慎態度，繼續建議逢低買入國企背景內房 ，並趁反彈時沽出陷入困境的內房股。由於對旭輝（00884）流動性擔憂加劇，旭輝、碧桂園（02007）和新城發展（01030）等非財困私營房企亦可能會受壓。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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近日人民銀行和銀保監會公布，階段性調整差別化住房信貸政策，符合條件的城市政府，可自主決定在今年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。旭輝及碧桂園周五股價受消息利好，分別升11.1%及9%。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 旭輝控股集團（00884） 新城發展（01030） 碧桂園（02007）

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