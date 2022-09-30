【科技一周回顧】各國旅行入境要求一網盡覽　香港網絡欺凌年輕化　3招保護青少年

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【旅遊必睇】網站Sherpa點對點搜尋 手機快速查看各國入境要求（附連結）

港府26日起實施「0+3」入境安排，不少旅遊公司數據均反映港人有「報復式外遊」趨勢。提供旅遊資訊的初創公司Sherpa，隨即在其網站整合全球大部分國家或地區的入境要求，讓旅客可以直接點對點搜尋，輸入出發地﹑目的地﹑護照類別，以及有沒有打疫苗，了解指定目的地的入境要求。

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2）【網絡欺凌】香港網絡欺凌4年翻倍 專家倡3招保護兒童及青少年

教育局公布的數據顯示，過去四年中，香港公營中小學報告的網絡欺凌案件數量急升95%。有專家指出，學生在疫情期間接觸網絡的時間增加，導致遭網絡欺欺凌的機會也上升，因此向家長提出3項建議，保護青少年及兒童免受網絡欺淩。

3）【惡意App】報告：10款蘋果App Store應用程式 含廣告欺詐軟件

網絡安全機構Bleeping Computer報告發現，在App Store上有10款惡意應用程式冒充合法的應用程式，並向iPhone用戶展示可見或隱藏的廣告，從中賺取收入。

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4）【限制打機】騰訊遊戲、網易遊戲續推「限玩令」 國慶假期未成年人士每日限打機1小時

中國內地年不斷加強落實新打機政策，收緊對未成年人的網絡遊戲監管。為了準備即將到來的長假期，騰訊旗下騰訊遊戲及網易26日宣布續推「限玩令」，未成年玩家在本周五及國慶節假期，每天可在晚上遊玩1小時，假期共有8小時的遊玩時間。

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iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：