【澳元定存】1年澳元定存最高3.05厘 中銀料澳洲下周加息半厘

▲ 花旗最近把1年澳元定存息加至3.05厘。

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澳洲將於下周二（10月4日）議息，花旗料只加息0.25厘，但中銀香港 （02388） 預期屆時仍加半厘。雖然中美滙市專家對澳洲的加息幅度呈分歧，但在商品貨幣中，兩位名家不約而同料澳元的抗跌力較好。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計澳洲央行將於10月加息25點子，但亦有風險加息50點子，令2023年的最終利率達3.35厘。

談及澳紐加等商品貨幣，廖嘉豪表示暫最看好澳元，主因澳洲經濟基礎穩固，失業率創新低，房屋市場承受的金融風險有限，以及外貿條件仍然強勁，令澳元比起其他非美元貨幣例如歐元及英鎊，以及同為商品貨幣的紐元和加元較佳。畢竟加拿大的勞工市場及通脹回軟，而新西蘭的外貿條件較澳洲差，俱令澳元表現可看高一線。

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澳元現滙暫報0.65，廖嘉豪料未來3個月報0.65，半年到1年重上0.68，兩年長期目標為0.76。紐元同期預測依次為0.58、0.6及0.67。加元3個月目標1.33，半年至1年為1.31，長期目標為1.25。

此外，中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪回應本報查詢指，就目前澳洲通脹情況，以及聯儲局加快加息，引致澳元急跌的情況下，相信澳央行於10月初仍將加息半厘。目前利率期貨反映，澳央行至年底共3次議息會議的加息幅度達1厘，並反映今次加息周期將於2023年中到達4.2層見頂，並很可能於明年內維持此利率水平。

問及商品貨幣中，最看好哪隻，高耀豪認為澳元較可取。他拆解，目前商品貨幣受到環球經濟衰退所影響，相對美元均面對下行壓力。

其中加拿大受到油價下行拖累，加上經濟數據開始回軟，通脹及核心通脹上月均有所回落，這使市場迅速預期加拿大央行未來加息步伐可能會放慢，令加元面對較大調整壓力。相信加元需要等待第四季稍後，當油價重拾升勢時，表現始能改善。

高耀豪又說，澳紐之間，澳央副行長對環球經濟表示憂慮，並與行長相繼表示澳洲工資上升幅度不如歐美國家，代表工資對通脹影響較低，此正好支持澳央一直較為鴿派的方向。另外，位於高位的澳洲樓價將面對調整壓力，行長表示即使下跌10%也不會驚訝，這代表目前貨幣政策亦不需因此而急速改變。

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相對澳央，紐央行是最早轉向鷹派、堅持先大力加息控制通脹的央行，惟紐央行長於8月底參與Jackson Hole年會時表示，當利率到達3厘之時將可踏上緩行之路，最近更表示新西蘭今次加息周期已經超前而且十分成熟，加上紐國樓價已經回落不少，顯示紐央行未來加息幅度很可能低於目前市場預期。

高耀豪補充，綜觀三地央行目前情況，相信澳央因一直較為鴿派，利率轉向的機會應低於紐央及加央，因此目前預期澳元將相對比其餘兩種商品貨幣較有優勢。

那邊廂，業界建議對澳元有需要者，先開立7天短存，以便觀望下周的議息結果。而短存高息選擇多，例如中銀香港、南商及集友的7天年息皆為10厘，滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 齊為11厘，富邦更達11.88厘。

另一方面，花旗更搶閘加息，本周三（28日）把1年期加至3.05厘。大眾銀行也調高半年期至2.1厘，追貼工銀亞洲；星展相同存期更有2.4厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源