【周末好去處】K11 MUSEA室內農業工作坊　了解咖啡渣、鋁製粉囊循環經濟

社會對可持續發展、ESG等議題愈趨重視，不少港人近日對於貫徹循環再生理念的志記鎅木廠、回收紙包飲品盒機構「喵坊MilMill」的去向高度關注，同時引發公眾反思香港市場在社會環境治理方面，是否具備長遠策略規劃。

環球企業近年正積極探討可持續發展對於經濟增長的關係，研究創新項目及戰略推動。將咖啡渣、咖啡粉囊循環再生成各種有用資源的咖啡品牌Nespresso，近日更在本港夥拍K11、本地室內農業技術農場Common Farms，於K11 MUSEA設立展覽點「RE:FARM」及體驗工作坊，讓公眾了解其獨有的循環經濟，如何長遠促進可持續發展。

【港企ESG調查】投入ESG有助吸納人才？ Adobe：企業宜先完善數碼化流程

【環保馬桶】Bill Gates夥三星研環保馬桶 可把糞便燒成灰燼

於K11 MUSEA B2地庫

Nespresso指，現已於K11 MUSEA店鄰近設立RE:FARM體驗空間，位於K11 MUSEA B2地庫 B201 Unit 30。該場所將會展示：

回收機，讓公眾看到將咖啡粉囊與咖啡渣分離的步驟

如何將廢棄的咖啡渣轉化為豐富的堆肥，為植物供給營養

利用咖啡渣轉化的堆肥於獨立室內農場種植各種香草、微菜苗及食用花

體驗工作坊則可製作首飾、收獲新鮮農產品，有興趣用戶需要到【RE:FARM網站】預約以下工作坊：

活動 日期及時間 預計需時 收成體驗工作坊，收獲新鮮農產品 2022年10月至12月 每週二下午4時 每週六上午11時、下午2時 40分鐘 種植體驗工作坊，使用咖啡堆肥及Nespresso粉囊回收的鋁 材，種植專屬迷你植物 2023年1月至3月 每週二下午4時 每週六上午11時、下午2時 40分鐘 手作鋁製首飾工作坊，利用鋁製Nespresso粉囊回收的鋁材，親手製作獨有首飾 2023年4月至6月（詳情待官方稍後公佈） 40分鐘 RE:FARM導賞，由Common Farms帶領探索 2022年10月至2023年6月 每週二下午3時至4時半 每週六上午11時至中午12時、 下午2時至3時 20分鐘

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Nespresso港澳地區總經理林治平（Justin）表示，品牌早於2013年正式開始回收計劃，更開設專用回收中心。

去年我們邀請K11成為場地合作伙伴，為這個可持續發展項目商談細節，隨後更邀請Common Farms成為室內農業技術合作伙伴，為本地農業出一分力。

微菜苗以及香草 將入饌餐廳期間限定菜單

其合作循環再生的微菜苗以及香草在收成後，更會送往K11 MUSEA和香港瑰麗酒店內的特選伙伴餐廳，用以入饌期間限定菜單。據透露，參與餐廳包括Asaya Kitchen、Chaat、鄧記及鏞鏞.藝嚐館，名單將於未來9個月不停更新。

▼ 點擊圖片放大

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：