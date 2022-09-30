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【虛擬銀行】LIVI BANK中期虧損擴大17.9%至3.6億元　淨利息支出按年擴大1.1倍

Hot Talk 18:00 2022/09/30

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LIVI BANK中期虧損擴大17.9%至3.6億元。

虛擬銀行LIVI BANK公佈截至6月底止未經審核中期業績，期內虧損擴大17.9%至3.6億元。期內經營虧損150.6萬元，去年同期則錄經營收入50.4萬元。

按業務劃分，LIVI BANK今年上半年淨利息支出按年擴大1.1倍至410萬元，淨服務費及佣金收入則按年增加約9%，至251萬元。

 

其他今日公佈業績的虛銀：

【虛擬銀行】螞蟻銀行虧損收窄約13%至約1億元　客戶貸款按年升逾4倍

【虛擬銀行】天星銀行上半年虧損收窄兩成至不足1億元　客戶存款下跌12%

【虛擬銀行】富融銀行半年虧損擴大四成至2.55億元　客戶存款規模升近九成、客戶量升2.9倍

 

另外，LIVI BANK今年上半年錄金融資產公允值虧損237.3萬元，去年同期則有1000元金融資產公允值收入。

值得留意的是，LIVI BANK上半年總經營支出有所上升，按年增加14.2%，至3.52億元。當中，員工成本按年升近29%，至1.38億元。

截至6月底止，LIVI BANK客戶存款按年大減41%至17.5億元；至於客戶貸款則按年升3.7倍至4.17億元。

相關文章：

【虛擬銀行】平安壹賬通銀行上半年虧損按年收窄33%　不良貸款比率0.42%

【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨利息收入勁增1.5倍　四分之一「Z 世代」持有ZA Card

記者：余倩敏

 

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虛擬銀行 業績公布 livi Bank 銀行

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