【虛擬銀行】LIVI BANK中期虧損擴大17.9%至3.6億元　淨利息支出按年擴大1.1倍

▲ LIVI BANK中期虧損擴大17.9%至3.6億元。

虛擬銀行LIVI BANK公佈截至6月底止未經審核中期業績，期內虧損擴大17.9%至3.6億元。期內經營虧損150.6萬元，去年同期則錄經營收入50.4萬元。

按業務劃分，LIVI BANK今年上半年淨利息支出按年擴大1.1倍至410萬元，淨服務費及佣金收入則按年增加約9%，至251萬元。

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另外，LIVI BANK今年上半年錄金融資產公允值虧損237.3萬元，去年同期則有1000元金融資產公允值收入。

值得留意的是，LIVI BANK上半年總經營支出有所上升，按年增加14.2%，至3.52億元。當中，員工成本按年升近29%，至1.38億元。

截至6月底止，LIVI BANK客戶存款按年大減41%至17.5億元；至於客戶貸款則按年升3.7倍至4.17億元。

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記者：余倩敏