泰國法院裁定 總理巴育可繼續執政

泰國反對黨對總理巴育的任期提出法律挑戰，法院8月底暫停巴育的總理職務。泰國憲法法院周五（30日）裁定，巴育並沒有違反憲法的限期限制，可繼續留任總理。

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泰國2014年爆發反政府示威，巴育（Prayut Chan-O-Cha）發動軍事政變推翻英拉（Yingluck Shinawatra）政府，同年獲推舉為新任總理。

2017年4月生效的憲法内容列明，總理任期上限為8年。反對派質疑巴育在2014年8月24日首次上任總理，任期應在今年8月24日前結束，要求法院釋憲。

憲法法院受理此案，於上月24日暫停巴育的總理職務。

由9人組成的法院最終裁定巴育可繼續執政，指巴育雖然早於2014年首次上任，但相關憲法條文直至2017年才生效，因此不能以此追溯向其施加8年任期限制。

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法院指按照上述原則，應視為巴育在2017年4月6日展開總理限期。因此巴育若能再次勝出下屆大選，就可一直擔任總理至2025年。

巴育的法律顧問透露，巴育將從下周一（10月3日）重返辦公室恢復其總理職務，更呼籲民眾尊重法院的裁決。

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責任編輯：鄭錦玲