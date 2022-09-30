▲ 【香港經濟】新世界鄭志剛：與內地通關是遲早事情、香港可穩步復常 政府應對疫情積極有為

政府早前放寬入境檢疫限制至「0+3」，新世界發展 （00017） 副主席兼行政總裁鄭志剛指，隨防疫限制有可能逐步放寬，與內地通關亦是遲早事情，相信香港可以穩步復常，經濟及零售業會慢慢復甦。

過去兩年本港疫情相當反覆，鄭志剛稱，很高興政府放寬入境檢疫限制至「0+3」，踏出社會復常的第一步，反映政府的疫情應對非常好，既審慎亦積極有為，有信心政府能帶領香港走出疫情困境。

今年對很多企業來說是壓力測試

政府剛宣布，10月6日放寬食肆到12人一枱，宴會最多240人。鄭志剛相信，政府正持續評估疫情風險，未來將會進一步放寬防疫限制，希望政府可以舉辦更多大型活動，吸引遊客同人才回流，振興香港經濟。

他認為，今年對很多企業來說是壓力測試，不少企業面對艱難的營商環境，無可避免出現負增長，但新世界仍能夠在風高浪急的環境下逆流而上，2022年財年純利錄得8%增長。

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記者：陳韻妍