【消費券2022】第二期電子消費券明日發放　一文看清各大商場優惠！（不斷更新）

▲ 第二階段電子消費券將於10月1日起發放。（資料圖片）

第二階段電子消費券將於10月1日起發放，未有心水購物目標的市民可看看以下一文，整理了各大商場優惠，供大家參考：

【電子消費券】新一輪消費券明起發放 商戶料今輪效果較差 生意額可升2成

將軍澳中心

新地旗下將軍澳中心推出「10月消費瘋狂賞」，顧客以電子貨幣消費滿指定金額，可獲高達$5070商場贈券及多達14小時免費泊車券，更可同時賺取積分。

推廣期內，The Point會員於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額，並於超市百貨、健康生活及家居佈置商戶消費，可獲近10%回贈及泊車優惠。

另外，將軍澳中心更與同區東港城聯手推出「消費著數賞」，顧客於將軍澳中心消費滿$40,000，可獲兩大商場合共$3500的電子贈券及4小時免費泊車券。

新都會廣場

新鴻基地產旗下的葵芳新都會廣場將於10月呈獻「全城消費加碼賞」四重賞。四重賞包括「好賞」回贈高達HK$1,650贈券的「全城消費加碼賞」及「疊加獎賞」、獨特玩樂體驗的「好賞同遊」獻禮，以及與場內星級商戶聯手提供的獨家精選貨品優惠。

北角匯

新地旗下港島區旗艦商場北角匯將於10月1至2日，特別推出「消費券首2天快閃三重賞」，派逾500份禮品，任何金額的即日消費並成功登記積分，即可獲贈飲品或美食；消費滿指定金額更可換領Bruno多功能電熱鍋、Bruno即熱飲水機、Thermos真空燜燒罐、Thermos真空便當盒等人氣家品。

利園區

由9月30日起至10月16日期間，顧客只需下載LeeGardens手機應用程式免費登記成為會員，並於活動期間在利園區以電子貨幣或八達通消費滿指定金額，便可憑有效發票換領指定購物獎賞，回贈高達$6,000。

東港城

將軍澳東港城推出消費券購物多重賞優惠，ThePoint會員於東港城指定商戶，即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲得合共高達HK$13,500贈券。

10月1日至31日追加「5倍積分狂賞」，ThePoint會員於場內指定珠寶商戶即日單一電子消費滿$5000，可獲5倍積分，可兌換成高達$800PointDollar。

朗豪坊

由9月29日至10月31日推出LPCLUB會員獨家尊享3重美容優惠，包括場內非美容商戶以電子支付工具累積消費滿$1,000，可獲贈$100LANGHAMBEAUTY禮券及店內之美容品牌指定禮品一份、累積消費滿$1,500，即可獲贈高達$320 SABON精選套裝或場內美容品牌之指定禮品一份，或「我係小忌廉」香薰蠟燭／魔法粉盒造型消毒酒精搓手液，以及16間美容商戶提供多款皇牌美容或化妝優惠套裝，低至近半價讓LPCLUB會員獨家選購。



荃灣廣場

新鴻基地產旗下荃灣廣場，於10月1日至31日加碼推出逾HK$170萬「勁賞消費」食買玩3大消費禮遇：「三大升級獎賞」、「好賞食」及「循環賞」，最高可享$2,360獎賞。及有機會免費享受香江花月特色火鍋、暢遊挪亞方舟及品嚐下午茶等玩樂體驗。

新達廣場

大埔新達廣場推出「歡樂食買賞」獎賞及「好賞•同遊」禮遇，市民參加「即抽即中日日賞」，有機會嬴取SamsungGalaxyZFlip4（512GB）、Dyson三合一甲醛暖風空氣清新機（HP09）等。此外，消費滿指定金額即可獲最高$700商戶電子贈券及獨家日式餐飲體驗。

【多啦A夢】多啦A夢首次海外期間限定店 開幕首天吸引過百人排隊

【香港零售】8月零售銷貨額微跌0.1% 遜市場預期

責任編輯：李智美