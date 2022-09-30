▲ 【香港樓市】新世界鄭志剛：本港樓市確實有受加息影響料短期受壓 長遠剛性需求支持樓市慢慢復甦

本港處於加息周期，近日新盤銷售表現一般，新世界發展 （00017） 副主席兼行政總裁鄭志剛指，美國加息步伐加快，近日「本港樓市確實有受加息影響」，觀望氣氛濃厚，但目前按揭息率仍處於低水平，市場料很快消化加息消息，加上金管局早前降低壓力測試要求，相信有助吸引入市。

不過，鄭志剛認為，樓市短期料會受壓，未來情況視乎加息步伐，但預期剛性需求可支持樓市發展，再加上防疫措制限制放寬，可吸引人才回流，故相信樓市會慢慢復甦。

「從酒店方面可以看到，未來一年有好多人結婚，意味樓市有好多剛性需求，故2023財年香港物業合約銷售目標為150億元，內地物業合約銷售則為150億元人民幣，中港兩地合共約300億元。」

鄭志剛看好啟德地區非常有潛力，未來集團有3個啟德合作項目，而且2024年啟德體育園啟用，東九龍幹線又落成，相信會帶來很大的經濟效應，長遠並不擔心啟德區前景。

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記者：陳韻妍