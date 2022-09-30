查理斯三世肖像新硬幣曝光 最快年底起流通

英王查理斯三世登基後，英國需要重新設計鑄造鈔票及硬幣。英國皇家鑄幣廠周四（29日）公開首枚印有查理斯三世肖像的50便士硬幣，首批新硬幣將於今年底開始流通。皇家鑄幣廠同時推出兩款英女王紀念幣，下周起發售。

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英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）公布印有查理斯三世（King Charles III）肖像、面值50便士（4.4港元）的一款硬幣。新硬幣上的肖像由英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）設計、獲查理斯三世親自批准使用。

新君主的肖像按照傳統應與前任君主的肖像呈相反方向，因此查理斯三世肖像面向左方，與面向右方的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正好相反。查理斯三世亦跟隨以往的英王傳統，硬幣肖像未有佩戴王冠，但英女王則有佩戴。

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新硬幣亦有新設計，過往的硬幣均鑄上君主的拉丁文名字，但新硬幣則鑄上「Charles III」，並非拉丁文「Carolus」。

50便士新硬幣將於年底起在市面流通，約270億枚印有伊利沙伯二世的硬幣亦會繼續使用。鑄幣廠明年初起，會逐步流出印有查理斯三世肖像、包括1便士及2英鎊等面值的新硬幣。

此外，皇家鑄幣廠同時推出面值5英鎊（44港元）英王紀念幣及一系列英女王紀念幣，將於下周一（10月3日）起發售。

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責任編輯：郭麗明