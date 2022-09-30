  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

查理斯三世肖像新硬幣曝光 最快年底起流通

環球社會熱點 17:39 2022/09/30

分享：

分享：

英王查理斯三世登基後，英國需要重新設計鑄造鈔票及硬幣。英國皇家鑄幣廠周四（29日）公開首枚印有查理斯三世肖像的50便士硬幣，首批新硬幣將於今年底開始流通。皇家鑄幣廠同時推出兩款英女王紀念幣，下周起發售。

英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面 【下一頁】

英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）公布印有查理斯三世（King Charles III）肖像、面值50便士（4.4港元）的一款硬幣。新硬幣上的肖像由英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）設計、獲查理斯三世親自批准使用。

新君主的肖像按照傳統應與前任君主的肖像呈相反方向，因此查理斯三世肖像面向左方，與面向右方的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）正好相反。查理斯三世亦跟隨以往的英王傳統，硬幣肖像未有佩戴王冠，但英女王則有佩戴。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英女王堂細佬嫌維修成本太貴 放售400年歷史莊園 【下一頁】

新硬幣亦有新設計，過往的硬幣均鑄上君主的拉丁文名字，但新硬幣則鑄上「Charles III」，並非拉丁文「Carolus」。

50便士新硬幣將於年底起在市面流通，約270億枚印有伊利沙伯二世的硬幣亦會繼續使用。鑄幣廠明年初起，會逐步流出印有查理斯三世肖像、包括1便士及2英鎊等面值的新硬幣。

此外，皇家鑄幣廠同時推出面值5英鎊（44港元）英王紀念幣及一系列英女王紀念幣，將於下周一（10月3日）起發售。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
今日
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
澳洲下月14日起 取消確診者隔離5日強制要求
今日
澳洲下月14日起 取消確診者隔離5日強制要求
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
今日
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
南韓明日起解除全部入境防疫措施 旅客確診率回落
今日
南韓明日起解除全部入境防疫措施 旅客確診率回落
俄財閥逃避制裁遭美國起訴 瞞報關係安排女友赴美分娩
今日
俄財閥逃避制裁遭美國起訴 瞞報關係安排女友赴美分娩

你可能感興趣

英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
今日 14:08
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
澳洲下月14日起 取消確診者隔離5日強制要求
今日 17:04
澳洲下月14日起 取消確診者隔離5日強制要求
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
今日 16:38
【烏克蘭戰爭】傳普京可接受50萬俄軍陣亡 早知前線訓練不足
網絡熱話 皇室 查理斯 英女皇 英國 英鎊 外滙貨幣

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間18:00）

下一篇文章

澳洲下月14日起 取消確診者隔離5日強制要求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間18:00）
丹麥女王解除4孫仔女殿下頭銜 想佢地有正常生活
丹麥女王解除4孫仔女殿下頭銜 想佢地有正常生活
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
英女王死亡證公開死因 逝世前僅兩人見最後一面
【烏克蘭戰爭】普京承認動員令有犯錯 今日宣布烏4地成俄領土 （不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京承認動員令有犯錯 今日宣布烏4地成俄領土 （不斷更新）
烏美女難民指英男前度對她如工人 曾經以為會共度餘生
烏美女難民指英男前度對她如工人 曾經以為會共度餘生
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款