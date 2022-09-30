▲ 【微信女】證監會警方檢控13人涉「唱高散貨」 12人今提堂、保釋金最高為100萬

證監會和警方去年聯合行動打擊「唱高散貨」集團，證監會最新公布，向13名疑犯控以多項刑事罪行。證監會指出，當中5人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條，上述其中兩人與另外8名被告被加控洗錢罪。

據悉，是次被控告人士並非去年3月證監會、警方「合璧行動」所拘捕人士。

證監會與警方就多項涉嫌「唱高散貨」的股票投資騙案展開聯合調查後，提出上述控罪。涉嫌集團成員利用不同的社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份組織及執行多項「唱高散貨」計劃，及透過眾多代名人帳戶操縱大量該等股份的買賣。集團成員在實行這些計劃時，涉嫌干犯涉及市場操縱及洗錢的罪行

案情指，在2018年10月至2019年5月期間，譚中維（前名譚思進）、譚思亮、郭偉良、許家進及陳佳申涉嫌與多名人士串謀利用多個代名人帳戶對目標股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。該集團其後涉嫌透過社交媒體平台誘使投資者買入該等股份，然後便大舉拋售其股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便大跌。

證監會表示，12名疑犯今天在東區裁判法院應訊。被告暫時無須答辯，案件押後至2023年4月17日。法庭批准12名被告保釋，條件是（i）他們不得離開香港；（ii）交出所有旅行證件；（iii）定期到警署報到；及（iv）繳交5萬元至100萬元不等的保釋金。.

據其他公開資料，譚中維去年11月曾向靄華信貸抵押估值2.6億元物業，以獲得3500萬元貸款，為期12個月，年息達12.5厘。

相關文章：

【證監監管】涉「唱高散貨」遭證監會凍結資產 三人司法覆核挑戰遭駁回

【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕 僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）

編輯：麥德銘