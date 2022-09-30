【消費優惠】AEON推35周年優惠活動　設「日本節」、「均一價自選組合」、買1000元購物券送50元等

▲ AEON推35周年優惠活動 設「日本節」、「均一價自選組合」、買1000元購物券送50元等

為慶祝AEON踏入35周年，加上迎接第二期消費券發放，永旺 （00984） 旗下AEON宣布即日（30日）至10月12日推出「AEON 35周年第一撃」-「日本節」，顧客可以優惠價格入手日本進口時令水果、海產、肉類等。同時，AEON亦設有多項優惠活動，包括35周年「你猜我賞」活動、每買1,000元購物禮券即加碼賞50元現金券，以及「均一價自選組合」優惠。

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於「均一價自選組合」活動，顧客可以超優惠價任選A、B、C區的商品，例如500元可任選A區及B區商品各一件、800元可任選B區及C區商品各一件，1,000元可任選A區、B區、C區商品各一件。另外，顧客亦可以用30元、70元、100元、300元「均一價」入手3件心水商品。

至於AEON 35周年「您猜我賞」，由即日至10月12日，AEON會員購物滿200元或以上（AEON收銀機印折實單一發票計算），即可於手機應用程式AEON Mobile上回答問題一次，答對可獲AEON 10元電子優惠券一張。每位會員每日最多只可答題一次。

迎新優惠方面，顧客下載AEON Mobile手機應用程式，登記非會員帳戶，即可獲贈10元電子優惠券一張；經AEON Mobile申請成為AEON MEMBER CARD會員即可獲贈35元電子優惠券一張。

買AEON購物禮券滿1000元贈50元現金券

另外，至10月26日期間，顧客凡於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET購買AEON 購物禮券，每滿1,000元即可獲贈50元現金券1張，滿2000元可獲贈元50現金券2張，每人每次最多可獲贈50元現金券3張。

消費券優惠方面，AEON指，10月1日起於指定支付平台，包括AlipayHK及WeChat Pay HK用戶可享AEON獎賞高達40元。

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編輯：袁諾曦