【消費券優惠】AEON慶祝35周年推「日本節」活動 至抵價入手九州和牛及伊勢海老 優惠價任選人氣家電、廚具及福袋

AEON正式踏入35周年，加上迎接第二期消費券發放，AEON由即日起推出「AEON 35周年第一撃」，驚喜優惠連環放送與大家一齊熱烈慶祝。「日本節」多款日本進口時令水果、海產、肉類等以激抵價發售。「均一價自選組合」登場，500元、800元、1,000元超優惠價任揀人氣家電、廚具、旅行用品、玩具及周年福袋。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

「買禮券．再賞券」每買1,000購物禮券即加碼賞50元現金券，亦推出35周年「你猜我賞」活動，考考大家對AEON的認識，答問題贏取10元電子優惠券。另外，顧客下載AEON Mobile手機app並登記成AEON MEMBER CARD會員即賞35元迎新電子優惠券！AlipayHK及WeChat Pay HK用戶，更可享高達40元限時獎賞，多重折上折優惠，回饋顧客多年來的支持。

「AEON 35周年第一撃」的星級活動「日本節」正式開始，讓大家以抵價入手「家鄉」日本各地新鮮食品，包括229元入手日本伊勢海老（每隻約180克）、179元入手日本紅鱈蟹鉗（每盒約500克）、169元入手九州和牛西冷/肉眼，以及以99元入手日本黑提子（每包約300克）等。

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「均一價自選組合」 任揀人氣商品

AEON「均一價自選組合」，讓顧客以超優惠價任選A、B、C區人氣商品。500元可任選A區及B區商品各一件、800元可任選B區及C區商品各一件，1,000元可任選A區、B區、C區商品各一件。星級推介有A區的Tefal Light & Clean靈巧易潔深炒鍋附火紅點（原價439元）、PHILIPS濾水器（原價338元）；B區的SOUL防水藍牙喇叭（原價648元）、BUFFALO Premium Cook不銹鋼特高身雙耳煲（538元）；C區的日本和牛周年福袋（698元）、OTO輕盈腰背鬆Oval（2,350元）等。

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另外，顧客亦可以用30元、70元、100元、300元「均一價」入手3件心水商品，必搶商品包括30元/3件森永布丁（牛奶/低糖吉士/低糖質芝士蛋糕味）（原價14.9元至15.9元）、100元/3件DREYER'S GRAND雪條多件裝/ OREO 雪糕多件裝（原價48.9元至59元）、300元/3件雅芳婷抗病毒按摩枕（180元，旺角及油塘店除外）等。

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買1,000元禮券即加碼賞50元

由即日至10月26日期間，顧客凡於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET購買AEON購物禮券，每滿1,000元，即可獲贈50元現金券1張，滿2,000元可獲贈50元現金券2張，如此類推。每人每次最多可獲贈50元現金券3張。

AEON 35周年 「您猜我賞」

由即日至10月12日AEON會員購物滿200元或以上（AEON收銀機印折實單一發票計算），即可於手機應用程式AEON Mobile上回答問題一次，答對可獲AEON 10元電子優惠券一張。每位會員每日最多只可答題一次。

AEON MOBILE迎新禮券大特賞

由即日至10月12日，顧客下載《AEON Mobile》手機應用程式，登記非會員帳戶，即可獲贈10元電子優惠券一張；經AEON Mobile申請成為AEON MEMBER CARD會員即可獲贈35元電子優惠券一張。

AlipayHK及WeChat Pay HK聯乘優惠

AEON聯同指定電子消費券支付平台推出專屬購物優惠，10月1日起於指定支付平台，包括AlipayHK及WeChat Pay HK用戶可享AEON獎賞高達40元。是次優惠可配合政府電子消費券同時使用。

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AEON 35周年第一撃

日期：即日至10月12日 時間：超市08:30 - 22:30、百貨10:00 - 22:30

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責任編輯：嚴浩文