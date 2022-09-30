▲ 【新世界系】新創建全年多賺43%至15.9億 派末期息0.31元、全年股息率8.6厘

新創建 （00659） 公布截至6月底全年業績，期內持續經營業務收入約311.39億元，按年增10.4%；持續經營業務溢利約12.85億元，按年增11.0%；整體純利15.87億元，按年增42.5%；每股賺0.41元，每股派末期息0.31元，按年多3.3%，全年每股派0.61元，按年多3.4%，以今日績前收市價7.10元計，現價股息率近8.6厘。

新創建全年利潤錄得增長，集團解釋，1）設施管理業務虧損持續收窄；2）因出售商務飛機租賃業務及為租予俄羅斯的承租人的飛機資產作全額減值撥，但非經營虧損由26.08億元大幅減少至18.17億元；3）因項目出售、贖回部份優先票據和若干衍生金融工具公平值變動而錄得收益淨額增加；及4）保險業務的應佔經營溢利穩步增長。

新創建：尋找道路和現代物流投資機會

核心業務方面，新創建稱，疫情重燃對下半財年道路業務構成短期滯礙，整體交通流量跌6%，路費收入下降，分部應佔經營溢利下降5%至 17.10億元。新創建提到，建築業務經營溢利按年下降6%至9.12億元。

而富通保險經營溢利維持11%的增長，達到 10.75億元，但年化保費總額下降10%至17.52億元，毛保費收入增長30%至 133.17億元，當中新業務毛保費收入增長77%至 58.52億元。

新創建透露，未來會積極尋找增值的投資機會，特別是在道路和現代物流。

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記者：李哲毅