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【按揭統計】金管局：8月份H按貸款佔比微跌至96.6%　P按佔比則增至1.3%

Hot Talk 17:08 2022/09/30

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金管局：8月份H按貸款佔比微跌至96.6%

金管局公布2022年8月份的住宅按揭統計調查結果，以香港銀行同業拆息（HIBOR）作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的96.8%降至8月份的96.6%。以最優惠貸款利率（P）作為定價的新批按揭貸款，佔比由7月份的1%升至8月份的1.3%。

至於使用固定利率按揭的佔比，則由7月份的0.1%跌至8月份的0%。

8月份新申請貸款個案較7月份按月增加14.8%，至10,907宗。不過，8月份新批出的按揭貸款額較7月份減少3.9%，至385億港元。當中，涉及一手市場交易批出的貸款減少6.7%，至69億港元；涉及二手市場交易批出的貸款少11.1%，至193億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加12.1%，至124億港元。

8月份新取用按揭貸款額較7月份減少1.2%，至304億港元。8月底未償還按揭貸款總額按月增加0.5 %，至17,915億港元。按揭貸款拖欠比率維持於0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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記者：余倩敏

 

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按揭貸款 轉按 拆息 香港金融管理局 香港

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